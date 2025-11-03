وەزارەتی کارەبا: لە ئێدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین نزیکەی 135,000 هاووڵاتی لە پرۆژەی ڕووناکی سوودمەند دەبن
کارەبای سەنتەری شاری ڕانیە لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی بووە 24 کاتژمێری و نزیکەی 30 هەزار هاوبەش لێی سوودمەند دەبن و زیاتر لە 100 مۆلیدە دەکوژێندرێنەوە.
دووشەممە 3ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێری بۆ سەنتەری شاری ڕانیەی ڕاگەیاند.
وەزارەتی کارەبا ئاماژەشی داوە، ئەمەش بە واتای ئەوە دێت ئەمشەو بۆ هەموو ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین نزیکەی 135,000 هاووڵاتی کارەبای بەردەوامی نیشتمانیان بۆ دابین دەکرێت وەک بەشێک لە ئامادەکارییەکان بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری.
باسی لەوەش کردووە، لە چوارچێوەی دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری، زیاتر لە 100 مۆلیدەی گازوایلی گەڕەکەکان دەکوژێندرێنەوە.
ئەمەش دوای ئەوە دێت وەزارەتی کارەبا لەڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی، کارەبای بەردەوامی بۆ سەرجەم ماڵ و شوێنە بازرگانییەکان سەنتەری پارێزگای هەولێر و دەوروبەری و سەنتەری سلێمانی و دهۆک و سۆران و زاخۆ و تەواوی پارێزگای هەڵەبجە دابین کرد.
بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی پرۆژەی ڕووناکی، لەژێر نرخە نوێیەکاندا، %80ـی هاووڵاتییان پارەیەی کەمتر دەدەن بە کارەبا بە بەراورد بەو پارەیەی دەیاندا بە هەر دوو کارەبای نیشتمانی و کارەبای مۆلیدە گازوایلەکان.
ڕۆژی پێنجشەممە 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاندبوو، نزیکەی چوار ملیۆن و 500 هەزار هاووڵاتی لە پرۆژەی ڕووناکی سوودمەندبوونە.
وەزارەتەکە ئاماژەشی دابوو، لە چوارچێوەی ئەم هەنگاوەش سەنتەری هەر دوو شاری سۆران و زاخۆ کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین دەکرێت لەڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی و ئامادەکارییەکان دەستییان پێکردووە بۆ دابینکردنی کارەبای بەردەوام لە ئیدارەی ڕاپەڕین.
یەکشەممە 2ـی تشرینی دووەمی 2025، عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویبووی: پرۆژەی ڕووناکی و دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری بووەتە هۆی کوژاندنەوەی زیاتر لە 3,700 مۆلیدەی گەڕەکەکان، بەمەش هاوتایە لەگەڵ کەمکردنەوەی زیاتر لە 650 هەزار ئۆتۆمبێل لەسەر شەقامەکان و کەمبوونەوەی دەرهاویشتنی گازی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن بە نزیکی 700,000 تۆن لە ساڵێکدا
پرۆژەی ڕووناکی، لەلایەن مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە تشرینی یەکەمی 2024 ڕاگەیەندرا، ئامانج لێی تا کۆتایی ساڵی 2026 دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێرییە بۆ هەموو ماڵ و شوێنێکی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان.