سەرۆک وەزیران: پەرە بە گەشەسەندن و پێشخستنی وڵاتەکەمان دەدەین

ئەمڕۆ دووشەممە، 3ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دووسایدی حاجی ئۆمەرانی كردەوە.

لە گوتەیەکدا كە لە ڕێورەسمی كردنەوەی دوو سایدەكەدا پێشكەشی كرد، سەرۆكی حكوومەت ئاماژەی بەوە كرد كە حاجی ئۆمەران سەردەمێك پایتەختی شۆڕشی ئەیلوول و شوێنەواری بارزانی نەمر بوو، شوێنی ئەو پێشمەرگە قارەمانانەیە كە ئێستا ئێمە بەرهەمی دەستیان دەبینین و لە سایەی زەحمەت و ماندووبوونی ئەو پێشمەرگە قارەمانانە، ئێستا كوردستانێكی ئازادمان هەیە.

گوتیشی ، جێی دڵخۆشییە ئەمڕۆ لێرەین بۆ كردنەوەی بەشێك لەم ڕێگەیە كە بە شێوەیەكی سەردەمییانە و ڕێكوپێك دروستكراوە و خراوەتە خزمەتی هەموو هاووڵاتیان. بێگومان خەڵكی ئەم دەڤەرە، شایانی خزمەتێكی ئێجگار زیاتر لەوەن، ئەوەی لە دەستی حكوومەتیش بێت، بەپێی توانا لە خزمەتتان دەبین و پەرە بە گەشەسەندن و پێشخستنی وڵاتەكەمان دەدەین.

جەختیشی كردەوە: ئێرە شوێنێكی گرنگە، چونكە دەروازەیەكیشە لەگەڵ وڵاتی دراوسێی ئێمە (كۆماری ئیسلامیی ئێران) كە پێویستە گرنگیی بەو پەیوەندییانە بدەین و ئاسانكاریش بۆ هاتووچۆی هاووڵاتیان بكەین و لە ڕووی بازرگانییشەوە بۆ ئێمە گرنگە كە پەرە بە بازرگانی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ بدەین. هیوادارم ئەم ڕێگەیە و هەموو كارە خزمەتگوزارییەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان، جارێكی تر بكەونەوە خزمەتی هاووڵاتیان و بژێویی ژیانی خەڵكی كوردستان و سەلامەتی و سەربەرزیی ئێوە، ئەركە بۆ ئێمە و ئاواتی ئێمەیە.

لە دوای ڕێورەسمەکەش، سەرۆكی حكومەت لە لێدوانێكدا بۆ میدیاكان ڕایگەیاند: دەمانەوێ خزمەتگوزاری بگەیەنینە هەموو شوێنێك لە كوردستان، هەروەك دەبینن ئێرە شوێنێكی سەختە و دوورە، بەڵام ڕێگەیەكی نێودەوڵەتیە كە پێویست بوو ئێمە گرنگیی بەم شوێنە بدەین، ئەمە بەشێكە لەو پلانانەی كە بۆ ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بە شێوەیەكی گشتی هەمانە. من دەستخۆشیی لەو كۆمپانیا جێبەجێكارە دەكەم كە توانیویەتی بە شێوەیەكی زۆر باش، ئەم پرۆژەیە دروست بكات و بكەوێتە خزمەتی هاووڵاتیان و شتی تریش لە ڕێیە، بەڵام با ئەوانیش دروست بكرێن ئەوكاتە ڕای دەگەیەنین.

ڕێگەی دوو سایدی حاجی ئۆمەران، بە کوژمەی 35 ملیار و 150 ملیۆن دینار لە سەر بودجەی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار و لەلایەن کۆمپانیای نۆرس لایت لیڤینگ دروستکراوە و درێژییەکەی دوو کیلۆمەتر و نیوە.