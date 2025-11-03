مەسرور بارزانی: دووسایدی حاجی ئۆمەران بەشێکە لەو پلانەی بۆ ئیدارەی سۆران هەمانە

پێش 3 کاتژمێر

ئه‌مڕۆ دووشەممە، 03ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پڕۆژەی دووسایدی حاجی ئۆمه‌رانی کردەوە.

لە دوای کردنەوەی دووسایدی حاجی ئۆمەران، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، هەرچەندە ئێرە شوێنێکی سەخت و دوورە، بەڵام ڕێگەیەکی نێودەوڵەتییە، بۆیە پێویست بوو گرنگی بەم شوێنە بدەین.

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم پرۆژەیە بەشێک بوو لەو پلانەی بۆ ئیدارەی سەربەخۆی سۆران هەمانە، دەستخۆشی لەو کۆمپانیا جێبەجێکارە دەکەم کە توانی بەشێوەیەکی زۆرباش ئەم پرۆژەیە دروست بکات و بکەوێتە خزمەتی هاووڵاتیان، گوتیشی ئینشائەڵڵا شتی دیکەش بەڕێوەیە، بەڵام با ئەوانیش دروست بکرێن، بەیەکەوە دێین و ئەوانیش دەبینین.

ئەمە لەکاتێکدایە ڕۆژی دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەرزە پردی دەروازەی سۆرانی کردەوە، کە پڕۆژەیەکی ستراتیجی و بەرزترین بەرزەپردە لە هەرێمی کوردستان. ئەم پڕۆژەیە ساڵێک پێش وادەی دیاریکراوی خۆی تەواو کراوە و دەخرێتە خزمەتی ڕێبوارانی دەڤەرەکە.

سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی لە گوتارێکدا گوتی: ئەمە بەشێکە لەو پرۆژانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیەتی بۆ پەرەپێدانی رێگەوبان و باشترکردنی هاتوچۆ لە شارەکان و بۆ ئەوەی هەم گەشتیارەکان بتوانن زیاتر سەردانی ئەم دەڤەرە بکەن کە شوێنێکی زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە، هەم خەڵکی ئێمەش بتوانێت باشتر سوود لەو رێگەوبانانە وەر بگرێت، هەم بۆ سەلامەتی خۆشیان بەم جۆرە بەم ئاستە بەرزە کە دروستکراوە. بەڕاستی جێی شانازییە، من دەستخۆشی لە کۆمپانیای جێبەجێکار دەکەم، هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوو بن.

ئاماژەی بەوەشدا، داوام لە هاووڵاتییانی خۆشەویست هەیە، ڕێنماییەکانی وەزارەتی ناوخۆ و هاتوچۆ لە بەرچاوبگرن، سەلامەتی خۆیان و هاووڵاتییانیان لە بەرچاو بێت، وەک هەمیشە داوایەکی تریشم هەیە ژینگەی وڵاتەکەتان بپارێزن.

جارێکی تر پیرۆزە لە هەموو لایەک.