کشتوکاڵی هەولێر: قەدەغەکردنی هاوردەی گەنمەشامی بۆ پاڵپشتیی جووتیارانی خۆمانە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 3ـی تشرینی دووەمی 2025، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان2، هۆکار و وردەکارییەکانی بڕیاری قەدەغەکردنی هاوردەکردنی گەنمەشامی بۆ هەرێمی کوردستان ڕوونکردەوە.

سەید موراد ڕایگەیاند: "قەدەغەکردنی گەنمەشامی بڕیارێکی یاسایی نییە، بەڵکو لەپێناو بەرژەوەندیی هاووڵاتیان و جووتیارانی خۆماندا گیراوەتەبەر. بەرهەمێکی زۆری ناوخۆیی پێگەیشتووە، لە هەمان کاتدا حکوومەتی عێراق ڕێگری دەکات بەرهەمی جووتیارانی ئێمە بگاتە شارەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیان. بۆیە ئێمەش ناچارین ڕێگری لە بەرهەمی ئەوان بکەین تا جووتیارەکانمان بتوانن بەرهەمەکانیان لە بازاڕەکانی هەرێمدا ساغ بکەنەوە."

جەختی لەوە کردەوە، بە شێوەیەکی گشتیی و بەگوێرەی ڕۆژمێری کشتوکاڵی، هاوردەکردنی گەنمەشامی بە درێژایی چوار وەرزەکە ڕێگەپێدراوە، بەڵام ئەم بڕیارە کاتییە و تەنیا بۆ پاراستنی بەرهەمی ناوخۆییە لەم قۆناغەدا. گوتیشی: "دوای ئەوەی جووتیاران بەرهەمەکانیان ساغ دەکەنەوە، دووبارە ڕێگە بە هاوردەکردن دەدەینەوە."

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر ئاماژەی بەوەدا: "ئێمە بەردەوام چاودێریی دۆخی بازاڕ دەکەین، بەتایبەتی نرخی ئالیک. ئەگەر نرخی ئالیک بەرز بێتەوە، ئەوا ناچار دەبین هاوردەکردن دەست پێ بکەینەوە بۆ ئەوەی ڕێگری لە دروستبوونی هەڵاوسان لە بازاڕدا بکەین."