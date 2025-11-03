33ساڵ بەسەر دامەزراندنی زانکۆی دهۆک تێدەپەڕێت

پێش 52 خولەک

بەبۆنەی ساڵڕۆژی دامەزراندنی زانکۆی دهۆک لە ڕێوڕەسمێكدا، دامەزرێنەر و سەرۆكی پێشووتری زانكۆی دھۆك ئامادەبوو رێز لە ژمارەیەك پرۆفیسۆری زانكۆی دھۆك نرا.

ئەمڕۆ دووشەممە، 3ـی تشرینی دووەمی 2025، 33 ساڵ بەسەر دامەزراندنی زانکۆی دهۆک تێدەپەڕێت و لە بەرانبەر ئەو خزمەتەی کردوویەتی ڕێزلێنان پێشکەش بە دامەزرێنەر و یەکەم سەرۆکی زانکۆکە کرا.

عیسمەت خالید، دامەزرێنەری زانكۆی دھۆك لە کاتی بەڕێوەچوونی ڕێوەڕەسمەکە ڕایگەیاند: دامەزراندنی زانكۆی دھۆك وەك خەونێك وابوو، بەڵام دواتر بە پشتیوانی سەرۆك بارزانی ئەم خەونە بووە راستی و زانكۆی دھۆك دامەزرا و توانی خزمەتێكی زۆری زانست و دامەزراوە كارگێڕییەكانی ھەرێمی كوردستان بكات.