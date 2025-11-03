بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر: ئەو دوو کەسەمان دەستگیر کرد بە هەڕەمەکی تەقەیان دەکرد

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پاریزگای هەولێر ڕایدەگەیەنێت: ئەو دوو کەسەیان دەستگیرکردووە کە بەناوی بانگەشەکردن بۆ لایەنێکی سیاسیی، لە شەقامەکانی هەولێر تەقەی هەڕەمەکیان لەنێو ئۆتۆمبێلەکەیانەوە کردووە.

دووشەممە 3ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتی پۆلسی پاریزگای هەولێر ڕاگەیەندراوێکی فەرمی بڵاوکردەوە و تێیدا ئاماژەی بەوە کردووە، چەند هاووڵاتیەکی شاری هەولێر لە بوونی حاڵەتێکی تەقە کردن لە نزیک شەقامی خێرای (120) مەتری ئاگاداریان کردوونەتەوە، تیمەکانیان دەستیان بە بەدواداچوون کردووە و بۆیان دەرکەوتووە، ئۆتۆمبێلێک لە جۆری (mg) ڕەنگی سپی، هەڵگری تابلۆی هەولێر کە دوو سەرنشینی تێدابووە، بە شێوەی هەڕەمەکی وەک بانگەشە کردنی هەڵبژاردن بۆ لایەنێکی سیاسی دیاری کراو، تەقە دەکەن.

پۆلیسی هەولێر ڕایگەیاندووە، دوای وەرگرتنی ڕەزامەندی دادوەری لێکۆلینەوەی هەولێر، توانرا هەردوو تۆمەتبار بە ناوەکانی (م. ح. ص) و (س. ت. ت) دەستگیر بکرێن.

دەشڵێت: تۆمەتبارانی ئاماژەپێکراو، کە بە پێچەوانەی رێنماییەکان و بڕیارەکانی کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان و یاسا بەرکارەکانی هەرێمی کوردستان ببوونە هۆکاری دروستکردنی پشێوی و بڵاوکردنەوەی دڵەڕاوکێ لەناو هاووڵاتیانی شاری هەولێر، ئێستا بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی هەولێر ڕاگیراون و لێکۆڵینەوەش لەگەڵیاندا بەردەوامە.

پۆلیسی هەولێر هاووڵاتیانی شاری هەولێری ئاگادار کردووەتەوە لەوەی، هەر کەس و لایەنێک ببێتە هۆکاری پشێوی و تێکدانی ئارامی پارێزگای هەولێر ڕووبەڕووی یاسای دەکەنەوە.

هاوکات داوای لە تەواوی لایەنە سیاسیەکان و هاووڵاتییان کردووە، پەنا نەبەنە بەر توندو تیژی لەکاتی بانگەشەی هەڵبژاردندا.