کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێم زیاتر لە 24 ملیار دۆلار وەبەرهێنانی ڕاکێشاوە و سەدان هەزار هەلی کاری ڕەخساندووە

ئابووریی هەرێمی کوردستان لە قۆناغێکی گەشەسەندنی خێرادایە و بەرەو سەربەخۆیی زیاتر هەنگاو دەنێت، دەرفەتەکان فراوان بوون و هەلی کاری زیاتر ڕەخساوە، ئەمەش بەهۆی سیاسەتی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوەیە کە گرنگییەکی زۆری بە هەمەچەشنکردنی ئابووری و کەرتی وەبەرهێنان داوە.

لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردوودا، حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاسانکارییەکی بەرچاوی بۆ وەبەرهێنان کردووە، کە بووەتە هۆی ئەوەی کۆی گشتیی وەبەرهێنان بگاتە 24 ملیار و 600 ملیۆن دۆلار. ئەم بڕە پارەیە لە 596 پرۆژەی جیاوازدا لە 12 کەرتی سەرەکیدا خەرج کراوە.

بەپێی ئامارەکان، دابەشبوونی پرۆژەکان بەم شێوەیە بووە:

بازرگانی: 154 پرۆژە

پیشەسازی: 149 پرۆژە

گەشتیاری: 80 پرۆژە

نیشتەجێبوون: 62 پرۆژە

فێرکردن: 53 پرۆژە

تەندروستی: 35 پرۆژە

کشتوکاڵ: 24 پرۆژە

وەرزش: 15 پرۆژە

هاوبەش و بیانی: 11 پرۆژە

خزمەتگوزاری: 8 پرۆژە

هونەری: 3 پرۆژە

بانکەکان: 2 پرۆژە

ئەم جووڵە ئابوورییە کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی لەسەر ڕەخساندنی هەلی کار هەبووە. لە ڕێگەی کەرتی وەبەرهێنانەوە 140 هەزار هەلی کار و لە ڕێگەی کارگە پیشەسازییەکانەوە زیاتر لە 18 هەزار هەلی کار دابین کراوە. هەروەها، 8,136 گەنج لە سندووقی پشتیوانیی پرۆژە بچووکەکانی لاوان سوودمەند بوون. بەمەش کۆی ژمارەی کرێکارانی ناوخۆیی و بیانی لەم پرۆژانەدا گەیشتووەتە 205 هەزار کرێکار.

حکومەتی هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە وەبەرهێنان کۆڵەکەی سەرەکیی پێشخستنی ئابوورییە و کارکردن لەسەر بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری و زیادکردنی بەشداریی کەرتی تایبەت بەردەوام دەبێت، بە ئامانجی بنیاتنانی کوردستانێکی ئاوەدانتر و بەهێزتر.

 
 
 
هاژە غەفور ,
