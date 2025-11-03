گشتی

یەكێتیی زانایان: حەوت مامۆستای ئایینی خۆیان بۆ هەڵبژاردن کاندید کردووە

کوردستان هەڵبژاردنی 2025 هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق

گوتەبێژی یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، ژمارەیەک مامۆستای ئایینی لە هەرێمی کوردستان و کەرکووک خۆیان بۆ ئەم خولەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کاندید کردووە.

عەبدوڵڵا شێرکاوەیی، گوتەبێژی یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان، ئەمڕۆ دووشەممە، 3ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق حەوت مامۆستای ئایینی لە هەرێمی کوردستان بە کەرکووکیشەوە، خۆیان کاندید کردووە، سەرجەمیان لە بواری ئایینی و کۆمەڵایەتی و گوتاربێژییەوە خزمەتی کۆمەڵگەیان کردووە.

هەروەها گوتی: لەو ژمارەیە پێنج مامۆستای ئایینی ئەندامی کارای یەکێتیی زانایانی ئایینی ئیسلامن، رۆڵیان هەبووە لە بایەخدان بە دروستبوونی هەستی نەتەوایەتیی و خزمەتکردنی تاکەکان.

گوتەبێژی یەکێتیی زانایان ئاماژەی بەوە دا، ئەو مامۆستایانە هەر یەکەیان بە گوێرەی پارێزگا و بازنەی خۆیان دابەشبوون.

پێشتریش بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان و عێراق، ژمارەیەک مامۆستای ئایینی خۆیان کاندید کردووە و ژمارەیەک لەوانە دەرچوون و بوونە پەرلەمانتار.

11ـی تشرینی دووەمی 2025، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچێت.

 
 
 
شۆڕش هەرکی ,
Fly Erbil Advertisment