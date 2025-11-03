ئەمشەو زاخۆ لەبەردەم رۆژێكی مێژوویدا

ویسام رزق: پاڵپشتی هاندەرانی زاخۆ تووشی سەرسوڕمانی كردووم

پێش 21 خولەک

زاخۆ له‌ چامپیۆنزلیگی كه‌نداو بۆ یەكەمجار لەنێو یاریگە و لەبەردەم هاندەرانی یاری دەكات، راهێنەرە قەتەرییەكەی زاخۆ پێیوایە پاڵەوانێتییەكەی ئەمساڵ زۆر لە هی وەرزی رابردوو قورستر و بەهێزترە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 4 نۆڤێمبەری 2025، یانەی زاخۆ لە سێیەمین یاریی لە چامپیۆنزلیگی كەنداو رووبه‌رووی عه‌ینی ئیماراتی ده‌بێته‌وه، زاخۆ به‌ كۆكردنه‌وه‌ی چوار خاڵ خانه‌ی دووه‌می كۆمه‌ڵه‌كه‌ی گرتووه،‌ عه‌ینیش شه‌ش خاڵی هه‌یه‌ و پێشه‌نگه‌.

پێش یارییه‌كه‌ش ویسام رزقی راهێنه‌ری یانه‌ی زاخۆ رایگه‌یاند یاریزانه‌كانی ماندوون، دەشڵێت: به‌ڵام دەمانەوێت له‌ عه‌ین ببه‌نه‌وه‌ و دڵی هانده‌رانمان خۆش بكه‌ن.

لەمبارەیەوە ويسام رزق دەڵێت: رووبەڕووی یانەیەكی بەهێز دەبینەوە كە لەسەر ئاستی وڵاتانی عەرەبی و ئاسیا ناسراوە، لە ئاستی یاریزانەكانم رازیم و تا ئێستا 4 خاڵمان لە چامپیۆنزلیگی كەنداو بەدەستهێناوە، نامەوێت لەبارەی كێشەی گەشتی هاندەرانمان بۆ بەحرێن قسه‌ بكه‌ین ئه‌وه‌ بوو به‌ رابردوو، ئەو بابەتە زۆر روون بوو با ئەو بابەتە دابخەین و قسەی لەسەر نەكەین.

راهێنەرە قەتەرییەكەی زاخۆ گوتیشی: یەكەمین یاریی مێژووییە لە پاڵەوانێتییەكی دەرەوە لەنێو یاریگە و بەردەم هادەرانمان، دڵنیام هاندەران چێژ لەم یارییە دەبینن و یارییەكی ئاستبەرز و خۆش دەبێت بۆ هەردوو یانە، پێموایە چامپیۆنزلیگی كەنداوی ئەمجارە زۆر قورسترە لە وەرزی رابردوو، چونكە ئەمساڵ زۆرترین و بەهێزترین یاریزانی پیشەگەر بەشدارن، زۆرترین یاریزانی پیشەگەریش دەبینرێن.

ویسام رزق لە بەرسیڤێكی رۆژنامەنووساندا رایگەیاند ئەوەی لە زاخۆ زۆر دڵخۆشی دەكات پاڵپشتی هاندەرانە، دەشڵێت: پاڵپشتی هاندەرانی زاخۆ تووشی سەرسوڕمانیان كردووم، بەشێوەیەكی زۆر سەرنجراكێش هانی یاریزانەكان دەدەن، هیوادارم ئێمە بتوانین ببینە پاڵەوانی كەنداو، بەڵام دەبێت ئارام بگرین و هەنگاو بە هەنگاو بەرەو پێش بچین، یاریزانه‌كانم ماندوون لە ماوەی حەوت رۆژ لە 3 شوێنی جیاواز یاریمان كردووە.