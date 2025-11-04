ڕۆمانیا 18 فڕۆکەی ئێف-16 لە هۆڵەندا دەکڕێت
وەزارەتی بەرگریی ڕۆمانیا ڕایگەیاند، لە چوارچێوەی گرێبەستێکی نێوان حکوومەتەکاندا، 18 فڕۆکەی جەنگیی دیکەی جۆری ئێف-16 لە وڵاتی هۆڵەندا دەکڕێت. گرێبەستەکە لە بوخارێستی پایتەخت واژۆ کراوە و ئامانج لێی پەرەپێدانی تواناکانی هێزی ئاسمانیی وڵاتەکەیە.
وەزارەتەکە ڕایگەیاندووە، نرخی هەر فڕۆکەیەک وەک نرخێکی ڕەمزی تەنیا یەک یۆرۆیە. لەگەڵ ئەوەشدا، تێچووەکەی بە بڕی 21 ملیۆن یۆرۆ دێتە سەر گرێبەستەکە، لەسەر بنەمای بەهای ڕاگەیەندراوی فڕۆکەکانە. ئەمە جگە لە پاکێجێکی پشتیوانیی لۆجستی بە بەهای 100 ملیۆن یۆرۆ.
ئەم فڕۆکانە لە ئێستادا لە ناوەندیی مەشقی فڕۆکەوانیی ئێف-16 لە شاری فێتێشتی ڕۆمانیا جێگیرکراون و تەنیا بۆ مەبەستی ڕاهێنانی فڕۆکەوانان بەکاردەهێنرێن. بەپێی ڕێککەوتنەکە، ڕۆمانیا پابەند دەبێت بە دابینکردنی ژمارەیەک کورسیی مەشق و ڕاهێنان بۆ فڕۆکەوانانی وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ و وڵاتانی هاوبەش.
ئێف-16داڵی شەڕکەر، (بە ئینگلیزی: General Dynamics F-16 Fighting Falcon) فڕۆکەیەکی جەنگی سووکە و تاکە بزوێنەر و فرە ڕۆڵی لە نەوەی چوارەم لەلایەن کۆمپانیای جەنەراڵ داینامیکسەوە بۆ ھێزی ئاسمانی ئەمەریکا بەرھەم ھێنراوە و دواتر لەلایەن کۆمپانیای لۆکھید مارتنەوە پەرەی پێدراوە. وەک فڕۆکەیەکی قەناسی سووک دیزاین کراوە بۆ ئەنجامدانی چەندان ئۆپەراسیۆن. ئەم فڕۆکەکە توانای مانۆڕی گەورەی خۆی سەلماندووە و ھەناردەی زۆرێک لە وڵاتان کراوە. یەکێکە لە گرنگترین فڕۆکە شەڕکەرەکان کە لە کۆتایی سەدەی بیستەمدا دەرکەوتووە. لە سەرەتادا لەسەر بنەمای چەمکی پەرەپێدانی فڕۆکەیەکی شەڕکەری سووکی تاقیکاری پەرەی پێدراوە و پەرەی پێدراوە بۆ فڕۆکەیەکی شەڕکەری فرە کەشوھەوایی و فڕۆکەیەکی وردی ھێرشکردنە سەر ئامانج. فڕۆکەی ئێف 16 لە پێنج ھێڵی بەرھەمھێنانی جیاوازدا دروست کراوە، بەمەش دەبێتە گەورەترین بەرنامەی فڕۆکەی جەنگی لە جیھانی ڕۆژئاوادا، نزیکەی 4540 فڕۆکەی ئێف 16 دروست کراون و بەرھەمھێنان بەردەوامە بۆ مەبەستی ھەناردەکردنیان.