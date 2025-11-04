تاوەکوو ئێستا 27 هەزار کارتی دەنگدان لە هەولێر ماوە و وەرنەگیراونەتەوە

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەری لقی هەولێری كۆمسیۆنی هەڵبژاردنەكانی عێراق دەڵێت، تاوەکوو ئێستا 27 هەزار کارتی دەنگدان لەلایەن هاووڵاتیانەوە وەرنەگیراوەتەوە.

مەریوان محەممەد، بەڕێوەبەری لقی هەولێری كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەكانی عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە کۆی 147 هەزار کارتی دەنگدان کە بۆ هەولێر گەڕاوەتەوە، یاوەکوو ئێستا 27 هەزار کارت ماونەتەوە و هاووڵاتیان نەهاتوون بۆ وەرگرتنەوەی.

مەروان محەممەد گوتیشی: بریارە ئەمرۆ سێشەممە، 4ـی تشرینی دووەمی 2025، 15 هەزار کارتی دیکەی دەنگدان بگەرێتەوە بۆ هەولێر و هاووڵاتیان دەتوانن بێن و کارتەکانیان وەربگرنەوە.

ئاماژەی بەوەش کرد، تاوەکوو 11ـی 11، هاووڵاتیان دەتوان بچنە بنکەکانی کۆمیسیۆن و کارتەکانی خۆیان وەربگرنەوە و بەشداری پرۆسەی دەنگدانیش بکەن.

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوەدەچێت، لە کۆی 46 ملیۆن دانیشتوو نزیکەی 30 ملیۆن عێراقی مافی دەنگدانیان هەیە، هەروەها نزیکەی حەوت ملیۆن کەسیش بەهۆی نەبوونی کارتی دەنگدانەوە ناتوانن بەشداریی بکەن.