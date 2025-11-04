مشتومڕی چەکداماڵینی گرووپە میلیشیاکانی عێراق بەردەوامە

پێش 3 کاتژمێر

جارێکی دیکە مشتومڕ لەسەر پرسی چەکدانانی گرووپە چەکدارەکانی عێراق گەرمبووەتەوە، ئەمەش دوای قسەکانی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق هات کە چەکدانانی گرووپەچەکدارەکانی بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا بەستەوە، کە بڕیارە لە ئەیلوولی ساڵی داهاتوو بەتەواوی بکشێنەوە.

نەجم قەساب، لێکۆڵەر لە کاروباری ئەمنی و سیاسی بە سکای نیوزی ڕایگەیاند، "سوودانی ئەمڕۆ ڕووبەڕووی هاوکێشەیەکی هەستیار دەبێتەوە، چونکە چینی سیاسی شیعە و سوننە و کورد، لەگەڵ مەرجەعی ئایینی لە نەجەف، چەندین ساڵە لەسەر ئەوە ڕێککەوتوون کە پێویستە چەک لەدەستی دەوڵەت بێت."

ئاماژەی بەوەشکرد، سەرۆک وەزیران دەیەوێت دۆخەکە بگۆڕێت و لە سازشکردنەوە بۆ دەوڵەتمەداری، واتە یاسا بکاتە هێڵی جیاکەرەوە لە نێوان ئاژاوە و ڕێکخستنەوە، دەشڵێت " ئاژاوەکانی عێراق هەمیشە لەئەنجامی ئەو چەکانە بووە کە لە ژێر کۆنتڕۆڵدا نەبوون، جا هەندێک جار بەناوی بەرگریی و هەندێکجاریش بەناوی پاراستنی دەوڵەتەوە پاساویان هێناوەتەوە.

نەجم قەساب جەختی کردەوە، لێدوانەکانی سوودانی تەنیا بۆ ڕازیکردنی واشنتن نییە، بەڵکو دڵنیاکردنەوەی وڵاتانی دراوسێ و هاوبەشەکانە لە پرۆسەی سیاسیدا.

ئەو لێکۆڵەرە گوتیشی: دۆخی سیاسی عێراق بووە هۆی دووبەرەکی لەنێو چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە، هەر ئەمەش بووە هۆی ئەوەی سوودانی بکرێتە سەرۆک وەزیران، بۆ ئەوەی هاوسەنگی ناوخۆیی ڕابگرێت.



دەشڵێت: "قۆناغی داهاتوو پێویستی بە واقیعی سیاسی هەیە، چونکە ئەمڕۆ هەموو گرووپە چەکدارەکان ئامادە نین بەردەوام بن لە چەک هەڵگرتن و زۆربەیان ئێستا خەریکی کاری سیاسی و هەڵبژاردنن، ئەمەش وادەکات بەیاسایی تێکەڵکردنی بەهێزەکانی حکوومەت و بەیاسایی چەکهەڵگرتنیان قورس بێت."

نەجم قەساب ئاشکراشی کرد، لە داهاتوودا عێراق ڕووبەڕووی "قەیرانێکی دارایی خنکێنەر دەبێتەوە" ئەمەش وایکردووە پێویستی بە هاوکاریی "ئەمەریکا و وڵاتانی دراوسێ و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی" بێت.

دەشڵێت: عێراق پێویستە دڵنیایی ئابووری و ئەمنی پێشکەش بکات کە ڕووی خۆی وەک وڵاتێکی متمانەپێکراو بەهێزتر نیشان بدات، ئاماژەی بەوەشکرد، سەقامگیری بەبێ هاودەنگیی ڕاستەقینەی نێوان هێزە سیاسی و ئایینی و کۆمەڵایەتییەکان بەدی نایەت.

نەجم قەساب ئاماژەی بەوەشدا، "نەخشەی سیاسی دوای شەڕی نێوان ئیسرائیل و حەماس گۆڕاوە، بۆیە ئەم پێشهاتە وایکردووە بەشێک لە سەرکردەکانی عێراق هەست بە پێویستی بێلایەنی عێراق بکەن لە ململانێکانی ناوچەکە و سەقامگیریی خۆیان بکەنە ئامانجێکی نیشتمانی."

ئەو توێژەرە گوتیشی: "زۆرێک لەو سەرکردانەی گرووپە چەکدارانەی پێشتر ئاڵای مقاوەمەیان بەرز دەکردەوە، ئێستا بەشێکن لە دەسەڵاتی سیاسی و ئابووری و تامی دەسەڵات و سامانیان کردووە"، ئەمەش ڕەنگە زیاتر مەیلیان هەبێت بۆ پاراستنی دەستکەوتەکانیان لە ڕێگەی پارتە سیاسییەکانەوە نەک لە ڕێگەی چەکەوە."