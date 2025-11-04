مەسرور بارزانی: گرنگیی بە شوێنەوارەکان دەدەین بۆ پەرەپێدانی کەرتی گەشتیاریی

پێش 55 خولەک

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی جەماوەری پارتی لە دهۆک بۆ پشتیوانی کردن لە لیستی 275، گوتی: لە گەشتوگوزاری کوردستان شوێنی گەشتیاریی زۆر سەرنج ڕاکێش هەن، بەرنامەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە گرنگیی بەو شوێنەوارانەی کوردستان بدات لە کەرتی گەشتوگوزار، دەشبینن کە چەندین پرۆژە لە ئاستی تەواوی کوردستان بێ جیاوازی جێبەجێکراون.

لەبارەی پرۆژەکانی ڕێگەبانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش، مەسرور بارزانی گوتی: ڕێگە و پرد، ئەو پرۆژانەن کە ئەگەر بەرواردێكی هەرێمی کوردستان بە ناوچەکانی دیکەی عێراق بکەن، دەبینن کە هەرێمی کوردستان پێشکەوتنێکی زۆری بەخۆیەوە بینیووە، ئەم پرۆژانەش بەردەوام دەبن بۆ ئەوەی ئاسانکاریی بۆ هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان بکرێت، ئاسانکاریی بۆ هاتوچۆ و سەلامەتیی هاووڵاتییان بکرێت، لەو پرۆژانە چەندی جێبەجێکراون، هێشتا بەردەوام دەبن.

سەبارەتی بە پرۆژەی هەژماری منیش، مەسرور بارزانی گوتی: پرۆژەی هەژماری من زۆر گرنگە بۆ دروستکردنی ژێرخانی ئابووری کوردستان، دەرفەتێکە بۆ ئەوەی گەنجانی کوردستان ببنە خاوەنی پرۆژە و کاری خۆیان، یاخود بتوانن قەرزی بانکی وەربگرن و سوودی زیاتر لەو خزمەتگوزارییە وەربگرن لەو سیستەمە بانکییەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشکەشی هاووڵاتییانی دەکات.

مەسرور بارزانی گوتی: ئوـیدی ئێمە ئەوەیە، ئەو پرۆژە خزمەتگوزارییانەی پێشکەش دەکرێن، بەردەوام بن بە پشتیوانی ئێوە و هیوای خواست کە جێی باوەڕی ئەوان بن و گوتی: ئەم باوەڕییەی ئێوە بە ئێمەی دەدەن، وا لە ئێمە دەکات ئەو ئەمانەتە بپارێزین و لە خزمەتی ئێوەدابین، ئێستا داوای ئێمە لە ئێوە ئەوەیە، ئەگەر جارێکی دیکە باوەڕیی خۆتان بە ئێمە بدەن، منیش دەڵێم کارەکانی ئێمە شایەتی ئەوەن ئێمە بەردەوام دەبین لە خز،ەتکردنی ئێوە.

گوتی: پارتی قوربانیی زۆری داوە، پارتی ئێستا دەستکەوتی زۆری هەیە و پێشکەشی ئێوەی کردووە، پارتی بۆ پاشەڕۆژ بەرنامەی زۆر زیاتری هەیە بۆ خزمەتکردن و باشترکردنی ژیانی خەڵکی خۆمان، بۆ بەهێزکردنی کوردستانی خۆمان.

مەسرور بارزانی گوتی: بۆ ئەوەی بۆ پاشەڕۆژێکی گەشتر و ئایندەییەکی ڕووناکتر بچین، پێویستە بەیەکەوە بچین، پارتی لە ءیوە جیا نییە و بەشێکە لە ئێوە، هێزی پارتی ئێوەن، ئەگەر ئێوە دەتانەوێت کوردستان ڕۆژ دوای ڕۆژ بەرەو پیشەدوە بچێت و سەرکەوتوو تر بێت، دەنگی خۆتان بدەنە پارتی، بۆ ئەوەی پارتی سەربکەوێت و سەربکەون و لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق سەربکەوێت، بۆ ئەوەی ببێتە گرەنتی ئەوەی پارتی زیاتر لە خزمەتی هاووڵاتییاندا بێت.