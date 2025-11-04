كۆمیسیۆن: زیاتر لە هەزار ڕۆژنامەنووسی ناوخۆیی و بیانی ڕووماڵی هەڵبژاردن دەکەن

پێش دوو کاتژمێر

لە ڕۆژی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، زیاتر لە هەزار و 500 ڕۆژنامەنووس، ڕووماڵی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە دەکەن.

سێشەممە 4ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، 304 کەسایەتیی نێودەوڵەتی لە 7 باڵێوزخانە و 36 ڕێکخراوی نێودەوڵەتییەوە چاودێریی بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەکەن.

کۆمیسیۆن باسی لەوە کرد، زیاتر لە هەزار و 500 ڕۆژنامەنووس کە 200ـیان رۆژنامەنووسی بیانین، بەشداری لە ڕووماڵی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەکەن.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، کۆمیسیۆن دەستی کردووە بە ئامادەکاری و پێدانی باج بە ڕۆژنامەنووسان ئەوانیش پەڕاوی خۆیان پێشکەش بە کۆمیسیۆن کردووە، هەروەها چاودێرانی دەرەکیش پەڕاوی خۆیان بۆ بەشداری لە ڕووماڵی پرۆسەکە پێشکەشی کۆمیسیۆن کردووە.

وادەی کۆتاییهاتنی بانگەشەی هەڵبژاردن

چوارشەممە، 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو، کاتژمێر 12ـی بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی 3ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەست پێدەکات. ئاماژەی بەوەشدا بوو، ڕۆژی شەممە، 8ـی تشرینی دووەمی 2025، ماوەی بانگەشەکردن بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی دێت.

ژمارەی دەنگدەران

له‌ هه‌موو عێراق به‌ هه‌رێمی كوردستانیشه‌وه‌، 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 هاووڵاتیی مافی دەنگدانیان هەیە، کە 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەسیان بەشداریی دەنگدانی گشتی دەکەن و 1 ملیۆن و 313 هەزار و 980 ده‌نگده‌ریش بەشداری لە دەنگدانی تایبەت دەکەن.

له‌و هه‌ڵبژاردنه‌دا، 38 پارتی سیاسی، 31 هاوپه‌یمانی و 75 لیستی تاكه‌كه‌سی به‌شداری له‌ هه‌ڵبژاردن ده‌كه‌ن، حەفت هەزار و 768 کەسیش لە هەردوو ڕەگەز، پێنج هەزار و 520 پیاو و دوو هەزار و 248 ئافرەتیش خۆیان کاندید کردووە.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتیی پەرلەمانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.