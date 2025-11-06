سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، پرۆژەی "بەنداوی دوین"ـی بەسەر کردەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 6ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی دروستکردنی بەنداوی دوین بەسەر کردەوە و سەردانی قەڵای دوین دەکات.

لە 16ـی ئەیلوولی 2024 مەسرور بارزانی، سەرۆك وەزیرانی هەرێمی كوردستان، بەردی بناغەی بەنداوی دوینی لە پارێزگای هەولێر دانا.

بەنداوی دوین، توانای گلدانەوەی 100 ملیۆن مەترسێجا ئاوی دەبێت، بە شێوازی كۆنكرێتیی ئاڕ سی سی دروست دەكرێت، 75 مەتر بەرز و 320 مەتر پان دەبێت.

بەنداوەكە جگە لە پەرەپێدانی سامانی ئاو و پاراستنی ئاوی ژێرزەوی و كشتوكاڵ، دیمەنێكی جوان بە ناوچەی گەشتیاریی دوین دەبەخشێت و جووڵەی گەشتیاریی ناوچەكە زیاد دەكات.

مەسرور بارزانی، سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان، لە دانانی بەردی بناغەی بەنداوی دوین، ئاماژەی بەوە دا: "لایەنەكانم ڕاسپاردووە، جگە لە تەواوكردنی بەنداوەكە، ناوچە شوێنەوارییەكەش نۆژەن بكرێتەوە و ئەو جووتیارانەی زەوییەكانیان بەر بەنداوەكە دەكەوێت، قەرەبوو بكرێنەوە".

سەرۆك وەزیران ئاماژەی بەوەش دا: "ئەو پلانە ستراتیجییانەی لە بواری بەنداو و ئاودا گرتوومانەتە بەر، بۆ ئاییندە زۆر سوودبەخش دەبن، كە گرنگترینیان بەگژداچوونەوەی وشكەساڵی و كەمئاوییە".

ناوچەی شوێنەواریی دوین، 40 كیلۆمەتر لە باكووری شاری هه‌ولێرەوە دوورە، دەكەوێتە سەر ده‌ربه‌ندی كۆڕێ؛ مێژووی قه‌ڵای دوین‌‌ دەچێتەوە سەدەی 16یەمی زایینی.

قەڵای دوین 56 کیلۆمەتر لە شاری هەولێر و 28 کم لە پیرمام و 1 کم لە گوندی دوین دوورە و دەکەوێتە ڕۆژئاوای چیای سەربەن، 1475 مەتر لە ئاستی ڕووی دەریاوە بەرزە.

قەڵای دووین لە سەردەمی سوڵتان سەڵاحەددینی ئەیوبی دروستکراوە، وەک پێگەیەکی سەبازی لە سەردەمی میرنشینی سۆران بەکارهێنراوە، قەڵاکە بەهایەکی مێژوویی گرنگی هەیە.

قەڵاکە لە چوار قوللە و 18 ژوور و دوو حەوشە و حەوزێکی ئاو و شوورا پێکهاتووە، لە مانگی ئابی 2024 دەست بە نۆژەنکردنەوەی کراوە، ستافێکی کارامە و زانستی کاری نۆژەنکردنەوەکە دەکەن. نوسینگەی سەرۆک وەزیران بە ڕاسپاردەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی سەرپەرشتیی نۆژەنکردنەوەکە دەکەن، قەڵاکە دوای نۆژەنکردنەوەی وەک شوێنەوارێک و گرنگ و بەناوبانگ دەبێتە شوێنێکی گەشتیاری.

كابینەی نۆیەمی حكوومەتی هەرێمی كوردستان، بایەخێكی كەموێنەی بە پرۆژەكانی بەنداو و پۆند داوە، كە سوودی زۆریان بە ئاودێری و كشتوكاڵ و گەشتیاری و ئاوی ژێرزەوی دەبێت.