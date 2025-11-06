بەهۆی بڕیارێکی حکوومەتی عێراق بازرگانان هۆشداریی گرانبوونی کاڵا و شتومەک دەدەن

پێش کاتژمێرێک

حکوومەتی عێراق بە بیانووی پشکنین بۆ شتومەک و کاڵا، بڕیاری داوە پێنج هەزار دۆلار لە بازرگان و هاوردەکاران لە دەروازە سنووریەکان و بەندەرەکان وەرگرێت، ئەمەش نیگەرانی بەدوای خۆیدا هێناوە و گەورە بازرگانەکانی عێڕاق هۆشداری دەدەن لە گرانبوونی نرخی شتومەک و کاڵا لە بازاڕەکانی عێراق .

بە بڕیارێکی نوێی وەزارەتی پلاندانان و وەزارەتی بازرگانی عێراق، هەر جۆرە کاڵا و شتومەکێک هاوردە بکرێت لە بەندەر و دەروازە سنوwریەکانەوە بە بڕی پێنج هەزار دۆلار پشکنینی بۆ دەکرێت، ئەم بڕیارە و چەندین بڕیاری دیكە نیگەرانی بازرگان و هاوردەکارانی بەدوای خۆیدا هێناوە، بازرگانێک دەڵێت: لە بری ئەوەی حکومەت پاڵپشتی کەرتی تایبەت بکات، بە پێچەوانەوە هەموو بڕیارەکانی دژی بازرگانانە و لە دەرئەنجامدا زیانەکەی بۆ هاووڵاتییانە، چونکە نرخی شتومەک و کاڵا لە بازاڕەکاندا گران دەبێت.

فەلاح لامی بازرگان بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، زیان بە من دەگات ئەگەر 10% نرخ بێتە سەر بەرهەمەکەم، بۆیە ئەمە ترسێکی گەورەی لای ئێمەی بازرگانی عێڕاقی دروستکردووە، چونکە ئێمەش ناچارین نرخی شتومەک و کاڵاکانمان بەرز بکەینەوە، دوای ماوەیەک ئەو گرانیە ڕوو ئەکاتە بازاڕەکانی عێڕاق دڵنیام هاووڵاتیان بەرگەی ناگرن و هەڵاوسانێکی ئابوری گەورە دروست دەبێت.

ئەسعەد ساحب، بازرگان دەڵێت: هاووڵاتیان تۆیان خستە سەر کورسی، چۆن ئەبێت بڕیاری دژی هاوڵاتی دەربکەی، پارێزگاری لە منی بازرگان مەکە پارێزگاری لە هاوڵاتیان بکە بڕیار دەرەکەیت و باج رسوماتم لە سەر زیاد ئەکەیت و سەرانەم لێوەرەکریت، منیش نرخی کاڵاکەم لە سەر هاووڵاتیان بەرزدەکەمەوە.

لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوو بەهۆی بڕیارەکانی حکوومەتی عێراقی بۆ بەرزکردنەوەی باج و وەرگرتنی سەرانە لە لایەن حزبەکان لە سەر سنوورەکان، 80%ی نرخی کاڵا و شتومەکە هاوردەکراوەکان بەرز بووەتەوە، کە زیانەکەی دەگاتە نزیکەی 11 ملیار دۆلار، سەرۆکی هاوپەیمانی ئابوری عێراق دەڵێت: بە پێچەوانەوە لە هەرێمی کوردستان، دۆخی هاوردەکردن جێگیرە و حکوومەتی هەرێم پاڵپشتی کەرتی تایبەت و بازرگانی دەکات.

عودەی عەلەوی، سەرۆکی هاوپەیمانی ئابووری عێراق گوتی: حکوومەتی هەرێم دەستپێشخەر بوو لەگەڵ ژووری بازرگانی ئەم کێشانەیان چارەسەرکرد و پاڵپشتی کەرتی تایبەت دەکەن له ناو هەرێم، چونکە خەڵکی شیاویان بۆ ئەم پرسانە دیاریکردووە ، ماشاءالله بڕۆ تەماشا بکە حکوومەت و کەرتی تایبەت هاوکاریی بازرگانان دەکەن.

تەنیا لە شەش مانگی سەرەتای ئەمساڵ ئاستی ئاڵوگۆڕی بازرگانی عێراق 70 ملیار دۆلار بووە و بەو هۆیەوە عێراق گەشتووەتە ڕیزبەندی چوارەم وڵاتی بەهێزی ئابووری لە نێو وڵاتە عەرەبیەکان.