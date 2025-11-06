هەڵبژاردنی پەرلەمان و پەیوەندییەکانی ئەمەریکا و عێراق

پێش 35 خولەک

11ی ئەم مانگە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە دەچێت، شرۆڤەکارانی شارەزای پەیوەندییەکانی نێوان واشنتن و بەغدا دەڵێن: دەرەنجامی ئەم هەڵبژاردنە، پەیوەندییەکانی داهاتووی نێوان ئەمەریکا و عێراق دیاری دەکات.

ئێلی گۆڵد - سەرۆکی پەیمانگەی گۆڵد بۆ لێکۆڵینەوەی ستراتیجی، دەڵێت: بەدڵنیاییەوە ئەمەریکا سیاسەتی خۆی دەگۆڕێت. بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە گۆڕانەکە بە چ ئاراستەیەک دەبێت؟ گۆڕینی سیاسەت لەسەر بنەمای ئەو ئاراستەیە دەبێت کە گەلی عێراق لەم هەڵبژاردنەدا دیاری دەکات.

گۆڵد، لە درێژەی قسەکانیدا گوتی: ئیدارەی ئێستای ئەمەریکا لە داهاتوودا بەدوای پەیوەندییەکی باشترە لەگەڵ عێرا؛ بۆیە بەدڵنیاییەوە گۆڕان لە سیاسەتی ئەمەریکا روودەدات. ئەگەر بێت و ئەنجامی هەڵبژاردنەکە زیاتر بەلای ئێراندا بێت، سیاسەتی ئەمەریکاش بە ئاراستەیەکی تر دەبێت. بەڵام ئەگەر خەڵکی عێراق پشت لە ئێران بکەن، ئەوکات پەیوەندییەکی تەندروستتر لەنێوان واشنتن و بەغدا دێتە ئاراوە."

وەزیری بەرگریی عێراق لە دیمانەیەکدا ڕایگەیاند "لەلایەن هاوتا ئەمەریکییەکەی پەیوەندی پێوە کراوە و لەبارەی چالاکی گرووپە ملیشیاکانی نزیک لە ئێران هۆشداری بە عێراق داوە."

بەگوتەی وەزیری بەرگریی عێراق ڕەنگە ئەمە دوا هۆشداریی ئەمەریکا بۆ عێراق بێت.

ئیرینا چووکەرمان - شارەزا لە سیاسەتی ئەمەریکا، دەڵێت "پێموایە گۆڕینی سیاسەتی ئەمەریکا بەرامبەر عێراق پەیوەستە بەوەی بارەکە بەلای کێدا دەکەوێت. هاوکات تاوەکوو چ ڕادەیەک یاریکەرە دەرەکییەکان، بۆ نموونە ئێران تاکەی لەو ڕۆڵە سەرەکییەی کە ئێستا دەیگێڕێت، بەردەوام دەبێت."

چووکەرمان، هەروا گوتی: یان ئەوەتا حکوومەتی عێراق جۆرێک لە سەربەخۆیی بەدەست دەهێنێت؛ ئەوەش وا دەکات ئەمەریکا دەتوانێت هەنگاوی وا بنێت کە لەگەڵ بەرژەوەندییەکانی خۆی لە ناوچەکە یەک بگرێتەوە. سەپاندنی سزا یەکێکە لەو هەوڵانەی کە پێشتریش گرتوویەتی بەر. پلانی ئەمەریکا بۆ بەهێزکردنی پرۆژەکانی لە عێراق، نیشانەیەکیدیکەی زیادبوونی هەژموونی ئەمەریکایە، مەبەستم تەنیا هەژموونی سەربازیی نییە، بەڵکوو من باس لە ڕۆڵی چاودێری دەکەم.

گوشارەکانی ئەمەریکا لەسەر حکوومەتی عێراق، لە ئیدارەی ئەم جارەی دۆناڵد ترەمپ زیاتر دەرکەوتوون. واشنتن داوای کەمکردنەوەی ڕۆڵی ئێران و گرووپە چەکدارەکان، کە مەترسین بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی، دەکات.

مانگی ئەیلوولی ئەمساڵ بە فشاری ئەمەریکا، کەتائیبی حزبوڵڵای عێراقی، ئێلیزابێس چۆرکۆڤ، هاووڵاتی ئیسرائیلی بە ڕەچەڵەک ڕووسی ئازاد کرد، کە لەمانگی ئاداری ساڵی 2023 لە بەغدا ڕفێندرابوو.

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بابەتێکی ناوخۆییە و خەڵکی عێراق دەرەنجامەکەی دیاری دەکەن، بەڵام هەر ئەو ئەنجامە کە دەبێتە هەوێنی حکوومەتی نوێ، پەیوەندییەکانی نێوان واشتن و بەغدای لەسەر بنیات دەنرێت.