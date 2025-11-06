مەسرور بارزانی لە زێدی "سەڵاحەددینی ئەیوبییەوە" جەخت لە پاراستن و زیندووکردنەوەی مێژوو دەکاتەوە

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە قەڵای (دوین)ـەوە ڕایگەیاند، نۆژەنکردنەوەی شوێنەوارەکان خزمەت بە گەشتیاری و ناساندنی مێژووی گەلی کوردستان دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 6ی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کارەکانی نۆژەنکردنەوەی قەڵای مێژوویی (دوین)ـی بەسەر کردەوە. ئەم سەردانە لە چوارچێوەی بەسەرکردنەوەی پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی قەڵاکە و ماستەرپلانی پەرەپێدانی ناوچەکەدایە.

لە لێدوانێکدا بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی جەختی لەسەر گرنگیی مێژوویی و گەشتیاریی قەڵای (دوین) کردەوە و ڕایگەیاند: "ئەمە هەم مێژووی ئێمەیە و هەم شوێنێکی گەشتیارییە. پێویستە خەڵکی ئێمە بزانێت کە ئەم ناوچەیە بە چ سەردەمانێکدا تێپەڕیوە."

سەرۆک وەزیران ئاماژەی بەوەدا، قەڵاکە، شوێنی (سەڵاحەددینی ئەیوبی) بووە و لە قۆناغە جیاجیاکانی مێژوودا نۆژەنکراوەتەوە، لەنێویاندا لە سەردەمی عوسمانییەکاندا. گوتیشی: "ئەمجارەش حکوومەتی هەرێم لەسەر بنەمای نەخشە و شێوازی دێرینی خۆی، قەڵاکەی نۆژەن کردووەتەوە تا ببێتە بەشێک لە بەرنامەی گەشەپێدانی گەشتیاری و پاراستنی شوێنەوارەکان."

قەڵای دوین دەکەوێتە باکووری شاری هەولێر و مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی 16ی زایینی. هەندێک سەرچاوەی مێژوویی ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەم قەڵایە پەیوەندی بە بنەماڵەی سەڵاحەدینی ئەیوبییەوە هەیە و شوێنی لەدایکبوونی ئەو سەرکردە مێژووییەیە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی کابینەی نۆیەمدا گرنگییەکی تایبەتی بە نۆژەنکردنەوەی شوێنەوارە مێژووییەکان و پەرەپێدانی کەرتی گەشتیاری داوە. پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی قەڵای دوین لە مانگی ئابی 2024 دەستیپێکردووە و لەلایەن نووسینگەی سەرۆک وەزیرانەوە سەرپەرشتی دەکرێت.

جێگای باسە، هاوکات لەگەڵ نۆژەنکردنەوەی قەڵاکە، کارکردن لە پڕۆژەی دروستکردنی بەنداوی دوین بەردەوامە کە توانای گلدانەوەی 100 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە و چاوەڕوان دەکرێت ببێتە هۆکارێک بۆ بوژانەوەی کەرتی کشتوکاڵ و گەشتیاری لە ناوچەکەدا.