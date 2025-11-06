وەزارەتی خوێندنی باڵا: بەهۆی هەڵبژاردنەوە تاقیکردنەوەکان دوادەخرێن

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە ڕاگەیەندراوێکدا داوای لە سەرجەم زانکۆ و کۆلێژ و پەیمانگاکان کرد، بەهۆی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە ڕێکەوتی 11ـی تشرینی دووەمی 2025، هیچ تاقیکردنەوەیەک لە ڕۆژانی 9 تا 12ـی تشرینی دووەمی 2025، دانەنێن.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، "ئەگەر هەر زانکۆ یان کۆلێژ و پەیمانگەیەک تاقیکردنەوەی لە ڕۆژانی ئاماژەپێکراودا دانابێت، ئەوا پێویستە تاقیکردنەوەکان دوابخرێن بۆ ڕۆژانی دواتر."