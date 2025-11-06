مەسرور بارزانی: پێویستە لاوان گرنگی زیاتر بە کولتوور و مێژووی خۆیان بدەن
سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، پێشانگەی شێوەکاریی ڕەگی کردەوە، کە لە لایەن کوردستان فاوندەیشنەوە ڕێکخرابوو، هاوکات جەختی لەوە کردەوە، پێویستە گەنجان وڵاتەکەیان خۆشبوێت و گرنگی زیاتری پێبدەن.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 6ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، ڕایگەیاند: حەزدەکەم لاوان گرنگی زیاتر بە کولتوور ومێژووی وڵاتەکەیان بدەن.
سەرۆک وەزیران، گوتی: ئەو گەنج و لاوانەی زیاتر گرنگی بە وڵاتەکەیان دەدەن، بە دڵنیاییەوە داهاتوو بۆ ئەوانە.
مەسرور بارزانی، ئاماژەی بەوە دا، گەنجان دەتوانن ببنە هێز و توانای دروستکردنی وڵاتێکی پێشکەوتوو، هیوادارم بەردەوام بن و ئێمەش پشتیوانیان دەکەین.
سەرۆک وەزیران دەڵێت: خۆم نیگارکێشم و حەزم لە نیگار کێشانە.
لە کاتی بەڕێوەچوونی دیداری لەگەڵ ژمارەیەک گەنجی هەرێمی کوردستان، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان گوتی: یارمەتی ئەو گەنجانە دەدەین کە دەیانەوێت کاری خۆیان هەبێت.
پێشانگەی شێوەکاریی ڕەگ، لە لایەن کوردستان فاوەندیشن ڕێکخراوە، پێشانگەکە ئاشنابوونە بە ناسنامەی کوردی لە ڕێگەی هونەری ڕەسەن و هاوچەرخەوە.
بابەتی سەرەکی پێشانگەکە؛ ڕەگەکانی کولتوور و مێژووی کوردستانە. کە کارە هونەرییەکان ئیلهامیان لە کەلەپوور، خۆڕاگری و بیرەوەرییەکان وەرگرتووە.
بە پێی زانیارییەکان، لە پێشنگاکەدا، 21 هونەرمەندی گەنج، کە نوێنەرایەتیی ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ خستنەڕووی دیدگا و تێڕوانینی هونەریی ناوەزیان بەشدار دەبن.
هەر لە پێشانگەکەدا، پرۆگرامێکی ڕاهێنانی هونەریی، بە چاودێریی هونەرمەندی ناوداری کورد "ژیلەمۆ" بەڕێوە دەچێت، کە پرۆگرامەکە ڕێنوێنیکردن، هەماهەنگی و تێڕامانی کولتووریی لەخۆ گرتووە.