پێش کاتژمێرێک

خاوەنی کۆمپانیای هێمن گرووپ دەڵێت: بەهۆی متمانەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی و خۆشەویستیمان بۆ هەولێر، پڕۆژی فریاگوزاری خێرای ئاومان لە کاتێکی زۆر نزیکدا کردەوە، پڕۆژەکە لە بەرزی کوالێتیدا نموونەی نییە.

پێنجشەممە، 6ـی تشرینی دووەمی 2025، خالید خۆشناو، خاوەنی کۆمپانیای هێمن گرووپ لە دیمانەیەکدا لە بارەی پرۆژەی فریاگوزاری خێرای ئاو گوتی: خۆشەویستی بێ ئەندازەم بۆ شاری هەولێر و متمانە و داواکاری سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی هاندەرم بوون تاوەکو پرۆژەی فریاگوزاری خیرای ئاو جێبەجێ بکەم.

گوتیشی: جارێکیان سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بانگهێشتی کردم و ئاماژەی بەوە کرد، شارەکەمان بێ ئاوە دەبێت بە خێرایی چارەی بکەین، بە خۆشحاڵییەوە ئامادەیی تەواوم دەربڕی بۆ جێبەجێکردنی هەر پرۆژەیەک کە کۆتایی بە قەیرانی ئاو بهێنێت، سەرەڕای خۆشەویستی زۆرم بۆ شارەکە، متمانەی سەرۆک وەزیرانیش زۆر بەهادارە لەلام و نامەوێت ئەو متمانەیە لە دەست بدەم.

خالید خۆشناو لەبارەی کوالێتی پرۆژەی فریاگوزاری خێرای ئاو ئاماژەی دا، لەو باوەڕەدایە لە هیچ یەک لە وڵاتانی ناوچەکە پرۆژەیەکی لەو شێوەیە بوونی نییە کە بە کوالێتیەکی هێندە بەرز دروست کرابێ، رێژەی شێلویی ئاوی ئەم پرۆژەیە لە 1% کەمترە لە کاتێکدا لە سەرتاسەری جیهان دەگاتە 5% . هاوکات گوتیشی: هه‌موو توانای كۆمپانیاكه‌مان بۆ چاره‌کردنی كێشه‌ی ئاو ته‌رخان كرد.

پڕۆژەی فریاگوزاریی خێرای ئاوی هەولێر، یەکێکە لە پرۆژە ستراتیژییەکانی کابینەی نۆیەم، کە لەسەر فەرمان و ڕاسپاردەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەلایەن کۆمپانیای "هێمن گرووپ" بە کوالێتیەکی بەرز لە دوو قۆناغدا دەست بەجێبەجێکردنی کراوە و بە تەواوبوونی کێشەی کەمئاوی تا 30 ساڵی دیکە لە هەولێر و دەوروبەری چارە دەکات.