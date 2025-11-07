ئەمڕۆ پارتی گەورەترین کەرنەڤاڵی بانگەشەی هەڵبژاردن لە هەولێر ساز دەکات

پێش دوو کاتژمێر

چاوەڕوان دەکرێت زیاتر لە 50 هەزار کەس لە یاریگای نێودەوڵەتیی فەرەنسۆ هەریری ئامادە بن و بەرپرسانی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستانیش بەشداری دەکەن.

ئەمڕۆ هەینی، 7ـی تشرینی دووەمی 2025، پارتی دیموکراتی کوردستان کۆتا و گەورەترین کەرنەڤاڵی جەماوەریی خۆی بۆ سەرخستنی لیستی ژمارە 275، لە هەولێری پایتەخت ئەنجام دەدات.

بڕیارە کەرنەڤاڵەکە لە یاریگای نێودەوڵەتیی فەرەنسۆ هەریری بەڕێوەبچێت و چاوەڕوان دەکرێت زیاتر لە 50 هەزار ئەندام، لایەنگر و هاووڵاتی بەشداری تێدا بکەن، کە چەندان چالاکیی جۆراوجۆر لەخۆدەگرێت.

لەم بارەیەوە، سەنگەر کانەبی، بەرپرسی لقی مەخمووری پارتی دیموکراتی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "لایەنگران و کادیرانی پارتی بەپەرۆشەوە ئەمڕۆ بەشداری لەو کەرنەڤاڵە دەکەن."

ناوبراو گوتیشی: "بەرپرسانی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان ئامادەی کەرنەڤاڵەکە دەبن، هەر بۆیە چاوەڕوان دەکرێت ئەمە یەکێک بێت لە قەرەباڵغترین کەرنەڤاڵەکانی بانگەشە بۆ سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی."

لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 پرۆسەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت، کە نزیکەی 30 ملیۆن کەس لە کۆی 46 ملیۆن کەس مافی دەنگدانیان هەیە. هەروەها نزیکەی حەوت ملیۆن کەس کارتی دەنگدانیان نوێ نەکردووەتەوە بۆیە ناتوانن بەشداری هەڵبژاردن بکەن.