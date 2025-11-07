کۆتایی هاتنی بانگەشەی هەڵبژاردن نزیک بووەتەوە

پێش کاتژمێرێک

3ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد، لە هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان، یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، نەوەی نوێ، یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان، کۆمەڵی دادگەریی کوردستان، ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانیی، بەرەی گەل، سۆسیال دیموکراتی کوردستان چوونە نێو بانگەشەیەکی چڕ، لە سەرووی هەمووشیانەوە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان، سبەی ئەو بانگەشەیە کۆتایی دێت.

دەستپێکردن و کۆتایی بانگەشە:

1ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو، کاتژمێر 12ـی بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی 3ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەست پێدەکات، ڕۆژی شەممە، 08ـی تشرینی دووەمی 2025، ماوەی بانگەشەکردن بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی دێت.

بنکەکانی دەنگدان:

نەبەر عومەر، سەرۆکى دەستەى هەڵبژاردنەکانى هەرێمى کوردستان لە کۆمیسیۆنى باڵاى سەربەخۆى هەڵبژاردنەکانى عێراق پێشتر ئاشکرای کردبوو: لەهەرێمی کوردستان، هەزار و 312 بنکەی دەنگدان هەیە، کە پێنج هەزار و 599 وێستگەی دەنگدان لە خۆدەگرێت، لەهەولێر دوو هەزار و 23 وێستگەی دەنگدان هەیە بەسەر 528 بنکەی دەنگدان دابەشکراون، لە سلێمانی دوو هەزار و 200 وێستگەی دەنگدان هەیە و بەسەر 506 بنکە دابەشکراون، لە دهۆکیش هەزار و 396 وێستگەی دەنگدان هەیە و بەسەر 278 بنکە دابەش کراون.

ئاماژەی بەوەشدا، 204 بنکەی دەنگدانی تایبەت هەیە کە 958 وێستگەی لەخۆگرتووە، بەم شێوەیە دابەشکراون: 79 بنکە و 385 وێستگە لە هەولێر، 82 بنکە و 378 وێستگە لە سلێمانی، و 43 بنکە و 195 وێستگە لە دهۆک.

ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەیە:

ئامارەکانی کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان دەریدەخەن کە ژمارەی دەنگدەران گەیشتووەتە 29 ملیۆن و 262 هەزار و 588 دەنگدەر، لەنێویاندا 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 دەنگدەر زانیارییەکانی دەنگدانی بە بایۆمەتری نوێکردووەتەوە.

ئەم دەنگدەرانە خۆیان ئامادە دەکەن بۆ دەنگدان بە حەوت هەزار و 754 کاندید لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق، کە لەنێویاندا 5 هەزار و 504 کاندیدی (پیاو) هەن لە بەرامبەر دوو هەزار و 250 کاندیدی ئافرەت.

کاندیدەکان نوێنەرایەتی 31 هاوپەیمانی و 38 حزب و 75 لیستی تاکەکەسی دەکەن.

لایەنە سیاسییە کوردستانییەکانی بەشداربووی هەڵبژاردن:

لە هەرێمی کوردستان چەند لایەنێکی سیاسی بەشداریی هەڵبژاردنی خوولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەکەن، ئەوانیش:

-پارتی دیموکراتی کوردستان بە ژمارە(275)

– یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بەژمارە(222)

– نەوەی نوێ بەژمارە(288)

– یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان بەژمارە(278)

– کۆمەڵی دادگەریی کوردستان بەژمارە(285)

– ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانیی بەژمارە(225)

– بەرەی گەل بەژمارە(261)

– سۆسیال دیموکراتی کوردستان بەژمارە(216)

ژمارەی دەنگدەران بەپێی پارێزگاکانی کوردستان و ژمارەی کورسییەکان:

بەپێی زانیارییەکان، ژمارەی دەنگدەرانی کوردستان بەپێی پارێزگاکان و کورسییەکان بەم شێوەیە دەبێت:

پارێزگای سلێمانی:

ژمارەی دەنگدەرانی سلێمانی بۆ دەنگدانی گشتی یەک ملیۆن و 201 هەزار و 658 دەنگدەرە، لە بەرامبەر 82 هەزار دەنگدەر بۆ دەنگدانی تایبەت، هەروەها ژمارەی کاندیدەکان گەیشتووەتە 136 کاندید، کە لەنێویاندا 99 پیاو و 37 ئافرەت هەن، کە چوار کەسیان سەربەخۆن و دابەشبوون بەسەر 9 حزب و چوار لیستی تاکەکەسی.

کاندیدەکان کێبڕکێ لەسەر 18 کورسی دەکەن، کە پێنج کورسییان بۆ کۆتای ئافرەتان تەرخانکراوە.

پارێزگای هەولێر:

ژمارەی دەنگدەرانی هەولێر بۆ دەنگدانی گشتی یەک ملیۆن و 87 هەزار و 880 دەنگدەرە و 85 هەزار دەنگدەریش بۆ دەنگدانی تایبەت، هەروەها ژمارەی کاندیدەکان گەیشتووەتە 108 کاندید، کە لەنێویاندا 71 پیاو، 37 ئافرەت هەن، کە دوو کەسیان سەربەخۆن و چوار کاندیشیان بۆ کەمینەکانە، کاندیدەکان بەسەر 9 حزب و شەش لیستی تاکەکەسی دابەشبوون.

کاندیدەکان کێبڕکێ لەسەر 16 کورسی دەکەن، کە چوار کورسییان بۆ کۆتای ئافرەتان و کورسییەکیشیان بۆ کەمینەکان تەرخانکراوە.

پارێزگای دهۆک:

ژمارەی دەنگدەرانی دهۆک بۆ دەنگدانی گشتی 778 هەزار و 846 دەنگدەرە و 55 هەزار و 993 دەنگدەریش بۆ دەنگدانی تایبەت، هەروەها ژمارەی کاندیدەکان گەیشتووەتە 59 کاندید، کە لەنێویاندا 39 پیاو و 20 ئافرەت هەن.

کاندیدەکان بەسەر هەشت حزب و پێنج لیستی تاکەکەسی دابەشبوون.

کاندیدەکان کێبڕکێ لەسەر 12 کورسی دەکەن، کە سێ کورسییان بۆ کۆتای ئافرەتان و کورسییەکیشیان بۆ کەمینەکان تەرخانکراوە.

پارەی خەرجکراو بۆ بانگەشە:

لە ماوەی 30 ڕۆژی ڕابردوودا، زیاتر لە یەک ملیۆن و 600 هەزار دۆلار تەنها لە پلاتفۆرمەکانی تایبەت کۆمپانیای مێتا (فەیسبووک، ئینستاگرام، سرێد) لە بواری ڕیکلامی سۆشیال میدیا لەسەر ئاستی عێراق بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن خەرج کراوە.

کێوان حەسەن، ئەندازیار و ڕاوێژکاری بواری دیجیتاڵ، بە کوردستان24ی ڕاگەیاندبوو، تا ئێستا لە بەغدا 444 هەزار دۆلار بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن خەرج کراوە.

ئەو ڕاوێژکارە ئاماژەی بەوەش دا، لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان، سلێمانی بە خەرجکردنی 109 هەزار دۆلار یەکەمینە و هەڵەبجەش بە کەمترین پارێزگا دادەنرێت کە 5 هەزار و 565 دۆلاری خەرج کردووە، جەختی لەوەش کردەوە، ئەم داتایانە بەردەوام لە گۆڕاندان.

لەسەر ئاستی عێراق:

بەغدا: 444 هەزار و 462 دۆلار (زۆرترین).

لەسەر ئاستی کوردستان:

پارێزگای سلێمانی: 109 هەزار و 901 دۆلار.

پارێزگای هەولێر: 100 هەزار دۆلار.

پارێزگای کەرکووک: 65 هەزار و 292 دۆلار.

پارێزگای دهۆک: 43 هەزار و 27 دۆلار.

پارێزگای هەڵەبجە: 5 هەزار و 429 دۆلار (کەمترین بڕە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق).

چاودێر و میدیاکار و ڕۆژنامەنووس:

پێشتر کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئامادەکارییەکانی بۆ ڕووماڵکردن و چاودێریکردنی پرۆسەکە خستەڕوو، کە تێیدا زیاتر لە 1500 ڕۆژنامەنووسی ناوخۆیی و بیانی و سەروو 300 چاودێری نێودەوڵەتی بەشدار دەبن.

کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاندبوو، 304 کەسایەتی نێودەوڵەتی وەک چاودێر بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکاندا دەکەن، ئەم چاودێرانە نوێنەرایەتی 7 باڵیۆزخانە و 36 ڕێکخراوی نێودەوڵەتی دەکەن و لە نزیکەوە چاودێریی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دەنگدانەکە دەکەن.

بۆ ڕووماڵکردنی ئەم ڕووداوە گرنگە، زیاتر لە 1500 ڕۆژنامەنووس ئامادە دەبن، کە 200 کەسیان ڕۆژنامەنووسی بیانی دەبن و لە میدیا جیهانییەکانەوە هاتوون، کۆمیسیۆن 140 بنکەی تایبەت بە ڕووماڵی میدیایی لە سەرانسەری عێراق دیاریکردووە، کە 41 بنکەیان لە هەرێمی کوردستانە.

ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان:

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ڕایگەیاندبوو، دوای 24 کاتژمێر لە بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن، ئەنجامە بەراییەکان ڕادەگەیەنرێن، واتە کاتژمێر 6ـی ئێوارەی چوارشەممە 12ـی تشرینی دووەمی 2025 ئەنجامەکان ڕادەگەیەندرێت.