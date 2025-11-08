بنەماڵەی شەهیدان: پێویستە پارێزگاری لەو سەقامگیرییەی کوردستان بکرێت
کەسوکاری خۆیان لەسەر خاکی کوردستان لەدەستداوە، بەو هیوایەی ڕۆژێک لە ڕۆژان ڕوفاتی ئازیزانیان وەربگرنەوە. لەگەڵ ئەوەی کۆستی لەدەستدانی ئازیزانیان گەورەیە، بەڵام باوەڕیان وایە کە خاکی وڵات لە هەموو شتێک پیرۆزتر و مەزنترە.
دایکی سەلام، کەسوکاری ئەنفالکراو بە کوردستان24ـی گوت: کوردستان شەهیدی زۆری بۆ ئازادی داوە؛ شوکر بۆ خوا، دڵخۆشین کە سەرۆک بارزانی لە ژیاندایە، هەموو شتێک باشە و هیچ کەموکڕییەکمان نییە."
نۆ کەس لە بنەماڵەی ئەم شەهیدە و پێنج گەنجیان ئەنفال کراون. جوەیرە، یەکێک لە ڕزگاربووەکان، باسی ئەوە دەکات کە چۆن لەلایەن ڕژێمی بەعسەوە دەستگیرکراون و چۆن کوردستان بە خوێنی شەهیدان ئاو دراوە.
جوەیرە یەزدین کەسوکاری ئەنفالکراو گوتی: زۆر شەهیدمان لە پێناو خاکی کوردستان داوە و ئامادەین گەنجی دیکەش بکەینە قوربانی ئەم خاکە پیرۆزە و بە هیچ شێوەیەکیش پەشیمان نین. تاکە ئاواتمان ئەوەیە، ڕووفاتی قوربانییەکانمان بۆ بگەڕێننەوە و ڕۆژانە بتوانین بچینە سەر گۆڕەکانیان و ناخمان ئارام ببێتەوە.
لە پشت هەر دەرگایەکی بنەماڵەیەک لە کوردستان، چیرۆکێکی قوربانیدان و گیانفیدایی بۆ ئەم خاکە تۆمار کراوە، نەوەکانیان لەسەر هەمان ڕۆحیەت پەروەردە کراون، بۆ ئەوەی ئامادەبن ڕۆحی خۆیان بکەنە قوربانی کوردستان.