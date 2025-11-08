سیاسی

فازڵ میرانی: پێویستە سەرۆکی یەکێتی کۆنترۆڵ بکرێت

کوردستان فازڵ میرانی پارتی دیموکراتی کوردستان بافڵ تاڵەبانی

شەممە، 8ـی تشرینی دووەمی 2025، فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکدا لەگەڵ کوردستان24دا، گوتی: بەڕاستی جێگەی شەرمە کەسێکی وەک بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی حزبە، بەڵکوو ئەو کەسە مێژووی یەکێتیش نازانێت و هاتووەتە سەر ماڵێکی ئامادەکراو، ڕەفتارەکانی بە ڕەفتاری سەرۆکی حزب ناچێت.

هاوکات دەشڵێت: کاتێک سەرۆکی یەکێتی قسە دەکات عەقڵی لە سەری نییە. جەختی لەوەش کردەوە، بافڵ تاڵەبانی پێویستیی بە چارەسەرە و پێویستە کۆنترۆڵ بکرێت.

باسی لەوەش کرد، پێم سەیرە لەنێو یەکێتی کەسێک نییە کە ئامۆژگاری بافڵ تاڵەبانی بکات و بڵێت ئەو لێدوانانەت باش نییە و زیانمان پێ دەگەیەنێت! بەڕاستی لێدوانەکەی مایەی گاڵتەجارییە و تەنیا منداڵان پێی پێدەکەنن.

 
 
 
 
 
 
