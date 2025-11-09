عەلی عەباس: لە کەرکووک دەنگدان بێ کێشە بەڕێوەدەچێت

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، کاتژمێر 07:00ـی دەنگدانی تایبەت بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستیپێکرد و تا کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی بەردەوام دەبێت. دەنگدانەکە، هێزە ئەمنییەکان و ئاوارەکان دەگرێتەوە.

عەلی عەباس، گوتەبێژی لقی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بە کوردستان24ـی گوت: لە کەرکووک 29 بنکەی دەنگدان و 191 وێستگەی دەنگدانمان هەیە، هەروەها 56 هەزار و 237 دەنگدەری تایبەت لەو پارێزگایە هەیە، کە تەنیا لەم بنکەی ئێمە زیاتر لە دوو هەزار و 500 دەنگدەر هەیە.

ئاماژەی بەوەشدا، ئەوانەی لێرە دەنگدەدەن دەنگدەرانی تایبەتی وەزارەتەکانی ناوخۆ و بەرگریی و پێشمەرگە و هێزەکانی حەشدی شەعبی و هێزە ئەمنییەکانی دیکەن.

عەلی عەباس گوتیشی: تاوەکوو ئێستا هیچ سەرپێچییەک تۆمار نەکراوە و دەنگدانەکە بێ کێشە بەڕێوەدەچێت، هیچ کێشەیەکمان نییە.

گوتەبێژی لقی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان باسی لەوەشکرد، دەنگدان لە کاتژمێر 7:00 دەستیپێکردووە و لەکاتژمێر 6:00، ئێوارە کۆتایی دێت و ئامێرەکان قوفڵ دەکرێن.

لەبارەی ئاشکراکردنی ئەنجامەکانی نیوەی ڕۆژ کە پێی دەڵێن (منتصف النهار) گوتی: بەدڵنیاییەوە، لە نیوەڕۆدا ئەنجامی ڕێژەی بەشداریی دەنگدەران ئاشکرا دەکرێت.

یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی لە هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن. هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان ئامادەکراون.

هەروەها ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبرکێی هەڵبژاردن برتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هاوکات 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.

