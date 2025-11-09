سیاسی

مەسرور بارزانی و باڵیۆزی فینلاند جەخت لە بەهێزکردنی پەیوەندییەکان دەکەنەوە

کوردستان سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

ئەمڕۆ یەکشەممە 9ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان, پێشوازی لە ئانتی پوتکۆنین باڵیۆزی نوێی فینلاند لە عێراق کرد .

سەرۆکی حکوومەت پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لە باڵیۆز کرد و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست و پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشی بۆ دەربڕی.

باڵیۆزی فینلاند ئامادەیی وڵاتەکەی بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا نیشان دا.

چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دۆخی گشتیی عێراق و دوایین ئامادەکارییەکانی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران، تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکان بوو.

 
 
 
 
