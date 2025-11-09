کۆمیسیۆن بۆ کوردستان24: ڕێژەی بەشداریی دەنگدانی تایبەت لە کوردستان گەیشتووەتە 75%

پێش 40 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، نەبەرد عومەر، بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ڕێژەی بەشداریی هێزەکانی پێشمەرگە و ئەندامانی دیکەی هێزە ئەمنییەکان لە هەرێمی کوردستان، لە دەنگدانی تایبەتی پەرلەمانی عێراق، گەیشتووەتە 75%.

نەبەرد عومەر ڕوونیشیکردەوە، ڕێژەی فەرمیی بەشداریکردن دوای کاتژمێر 12:00ـی نیوەڕۆ ڕادەگەیەنرێت، دوای ئەوەی ئامێرە ئەلیکترۆنییەکان یەکەم ڕاپۆرتی خۆیان دەنێرن بۆ ناوەندیی سەرەکی لە بەغدا.

بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان گوتی "لە کاتژمێر 7:00ـی بەیانییەوە 958 وێستگەی دەنگدان لە هەرێمی کوردستان کراونەتەوە و پرۆسەکە بە شێوەیەکی زۆر باش بەڕێوەدەچێت. ئاماژەی بەوەش کرد، لە سەرەتای بەیانیدا، نزیکەی چوار وێستگە گرفتی تەکنیکییان هەبوو، بەڵام بە خێرایی چارەسەر کران و ئێستا پرۆسەکە بەبێ هیچ کێشەیەک بەردەوامە."

بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان گوتی: "ئەوەی لە سەردانەکانمدا بۆ بنکەکان بینیومە، هێزە ئەمنییەکان بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری لە پرۆسەکەدا دەکەن."

نەبەرد عومەر جەختی لەوەش کردەوە کە بۆ چاودێریکردنی پرۆسەکە، هەزار و 100 چاودێری نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراون و مۆڵەتیان پێدراوە، کە سەردانی بنکەکانی دەنگدان دەکەن و چاودێریی وردی پرۆسەکە دەکەن.

هەروەها گوتیشی: "لە کاتژمێر 7:00 بەیانی ئامێرەکە خۆی دەکەوێتە کار و کاتژمێر 6:00 ئێوارە خۆی دەکوژێتەوە و دوای ئەوەش ئەنجامە دەردەچێت."

ئاماژەی بەوەشدا، بۆ چارەسەری ئەو کەسانەی کە گرفتی پەنجەمۆریان نەبوو، هەستاین بە دانانی ئامیرێک کە خوێندنەوەی فەیس ئایدی، بەڵام ئەگەر کەسێک فەیس ئایدی و پەنجەمۆری نەخوێندرێتەوە ناتوانێت بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن بکات و تاکوو ئێستاش ئەم حاڵەتە ڕووی نەداوە ئەگەر هەشبێت ئەوا یەک دانە یان دوو دانەیە.

نەبەرد عومەر گوتیشی: سوپاسی هێزە ئەمنییەکان دەکەین بە شێوەیەکی سەرکەوتوو ئەمنییەتی بنکەکانی دەنگدان دەکەن. ئێمە وەکو لیژنەی باڵای ئەمنیی هەروەها وەکو کۆمیسیۆن داوا کرابوو موبایل بە هیچ شێوەیەک نەبرێتە ژووری دەنگدان، داوا لە هێزە ئەمنییەکان دەکەم زیاتر ورد و ئاگاداربن لەسەر ئەوانەی دەچنە دەنگدان موبایل لەگەڵ خۆیان نەبەنە ژوورەوە و هێزە ئەمنییەکان دڵنیا ببنەوە بە نەبردنە ژوورەوەی موبایل.