عەبدولسەلام بەرواری: هەندێک لایەن چونکە هیچ دەستکەوتێکیان نییە ناچارن لایەنەکانی دیکە ناشرین بکەن

پێش 3 کاتژمێر

چاودێرێکی سیاسی بە پێویستی دەزانێت لایەنەکان متمانەی خەڵک بەدەستبهێنن نەک یەکتر ناشرین بکەن. دەشڵێت "گەلی کورد لەگەڵ گەلانی دیکە بەراورد ناکرێت".

ئەمڕۆ یەکشەممە، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، عەبدولسەلام بەرواری، چاودێری سیاسی، لەبارەی دەستپێکردنی دەنگدانی تایبەتی پەرلەمانی عێراق و دۆخی وڵاتەکە بە گشتی؛ بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەرکی سەرەکیی حزب ئەوەیە بتوانێت متمانەی خەڵک بۆ چوار ساڵی داهاتوو بەدەستبهێنێت، ئەمەش تەنیا بە پێشکەشکردنی پرۆژەی نوێ و نیشاندانی دەستکەوتەکانی پێشوو دەبێت.

بەرواری نیگەرانی خۆی دەربڕی سەبارەت بە "هەندێک حزب کە هیچ دەستکەوتێک و دیدگایەکی ئایندەییان نییە، بۆیە کار و پیشەی خۆیان کردووەتە ناشرینکردنی لایەنەکانی دیکە لەبەرچاوی خەڵک." بەرواری هۆشداری دا "ئەم جۆرە ڕەفتارانە، جگە لەوەی دەبنە هۆی ناشرینکردنی خۆیان، خەڵکیش لە پرۆسەی هەڵبژاردن دڵسارد دەکەنەوە."

بە گوتەی ئەو چاودێرە سیاسییە "گەلی کورد لەگەڵ گەلانی دیکە بەراورد ناکرێت، چونکە هێشتا هەوڵی برسی کردنیان دەدرێت و گوندەکانیان بە زۆرەملێ چۆڵ دەکرێن.

ئەو، جەختی لەوە کردەوە "تا ئەم هەڕەشانە بەردەوام بن، پێویستە نەوەی نوێ خۆیان و ئایندەی خۆیان بپارێزن بە بەشداریکردن لە پرۆسەی سیاسی و قەرزاری ئەو کەسانە بن کە خۆیان کردووەتە قوربانی بۆ ئازادی."

کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەستیپێکرد.

یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن. هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان کراوە دەبن.

ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبرکێی هەڵبژاردن برتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هەروەها تاوەکو ئێستا 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.