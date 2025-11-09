غولام ئیسحاق: دەنگدان لە چوارچێوەی دەستوور و یاساکانی هەڵبژاردن بەڕێوەدەچێت

پێش دوو کاتژمێر

کاتژمێر 7:00 بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەستیپێکرد و هێزە ئەمنییە جیاوازەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستان ڕوویان لە بنکەکانی دەنگدان کرد بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەکە.

غولام ئیسحاق، جێگری نێردەی تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عێراق، بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند، لەم بنکەیەی دەنگدانی کەمپی شاریا ئامادە بووم و چاودێری پرۆسەی هەڵبژاردنم کرد.

غولام ئیسحاق گوتیشی، ئەم پرۆسەیە بە تەواوەتی لەلایەن عێراقەوە بەڕێوەدەچێت و من تەنیا بۆ چاودێری هاتووم و بۆ دڵنیابوون لە بەڕێوەچوونی پرۆسەکە لە چوارچێوەی دەستوور و یاساکانی هەڵبژاردن.

هەروەها لە درێژەی قسەکانیدا نێردەی تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان گوتییشی، هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو کاندیدان دەخوازم.

یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی لە هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن. هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان ئامادەکراون.

هەروەها ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبرکێی هەڵبژاردن برتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هاوکات 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.