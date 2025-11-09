پرۆسەی دەنگدانی تایبەت کۆتاییهات

پێش کاتژمێرێک

یەکشەممە 9ـی تشرینی دووەمی 2025، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان کۆتاییهات.

نەبەرد عومەر، بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، کاتژمێر 6:00 ئێوارە ئامێرەکانی دەنگدان بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی لە کار دەکەون.

هاوکات کەمێکی دیکە کۆمیسیۆن ڕێژەی بەشداریی دەنگدانی تایبەت بڵاو دەکاتەوە.

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ڕێژەی بەشداریی هێزە ئەمنییەکان و ئاوارەکان لە دەنگدانی تایبەتی پەرلەمانی عێراق، تا نیوەڕۆی ئەمڕۆ یەکشەممە، بڵاو کردبووە، کە تێکڕای ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدانی تایبەت لە هەرێمی کوردستان و عێراق گەیشتبووە. 60.74%.

ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدانی تایبەت تاوەکوو کاتژمیر 12ـی نیوەڕۆ بە پێی پارێزگاکان، لە بەرزترینەوە بۆ نزمترین:

سلێمانی: 78%

هەولێر: 77%

دهۆک: 76%

دیالە: 69%

کەرکووک: 68%

ئەنبار: 61%

بابل: 60%

سەڵاحەددین: 59%

قادسییە: 57%

بەغداد-کەرخ: 57%

بەغداد-ڕەسافە: 47%

موسەننا: 57%

واست: 55%

زیقار: 52%

بەسرە: 52%

میسان: 51%

نەجەف: 48%

نەینەوا: 68%

کەربەلا: 55%

کاتژمێر 07:00ی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەستیپێکرد.

یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن. هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان کراوە دەبن.

ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبڕکێی هەڵبژاردن بریتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هەروەها تاوەکوو ئێستا 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.

بڕیارە ڕۆژی سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەبچێت.