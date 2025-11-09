پرۆسەی دەنگدانی تایبەت کۆتاییهات
یەکشەممە 9ـی تشرینی دووەمی 2025، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان کۆتاییهات.
نەبەرد عومەر، بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، کاتژمێر 6:00 ئێوارە ئامێرەکانی دەنگدان بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی لە کار دەکەون.
هاوکات کەمێکی دیکە کۆمیسیۆن ڕێژەی بەشداریی دەنگدانی تایبەت بڵاو دەکاتەوە.
کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ڕێژەی بەشداریی هێزە ئەمنییەکان و ئاوارەکان لە دەنگدانی تایبەتی پەرلەمانی عێراق، تا نیوەڕۆی ئەمڕۆ یەکشەممە، بڵاو کردبووە، کە تێکڕای ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدانی تایبەت لە هەرێمی کوردستان و عێراق گەیشتبووە. 60.74%.
ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدانی تایبەت تاوەکوو کاتژمیر 12ـی نیوەڕۆ بە پێی پارێزگاکان، لە بەرزترینەوە بۆ نزمترین:
سلێمانی: 78%
هەولێر: 77%
دهۆک: 76%
دیالە: 69%
کەرکووک: 68%
ئەنبار: 61%
بابل: 60%
سەڵاحەددین: 59%
قادسییە: 57%
بەغداد-کەرخ: 57%
بەغداد-ڕەسافە: 47%
موسەننا: 57%
واست: 55%
زیقار: 52%
بەسرە: 52%
میسان: 51%
نەجەف: 48%
نەینەوا: 68%
کەربەلا: 55%
کاتژمێر 07:00ی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەستیپێکرد.
یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن. هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان کراوە دەبن.
ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبڕکێی هەڵبژاردن بریتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هەروەها تاوەکوو ئێستا 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.
بڕیارە ڕۆژی سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەبچێت.