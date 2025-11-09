مەسرور بارزانی لە تەندروستی بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی کەرکووک-گەرمیان دەپرسێت

پێش کاتژمێرێک

جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە تەندروستی بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی کەرکووک-گەرمیان دەپرسێت

ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە 9ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە نەخۆشخانە، سەردانی هیوا ئەحمەد مستەفا، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگەی کەرکووک-گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردستانی کرد.

لە سەردانەکەیدا مەسرور بارزانی لە تەندروستیی هیوا ئەحمەد مستەفای پرسی و هیوای زوو چاکبوونەوە و لەشساخی بۆ خواست.