دوای دەنگدانی گشتیی کۆمیسیۆن ئەنجامی بەرایی ڕادەگەیەنێت

پێش کاتژمێرێک

جگە لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان، لە هیچ پارێزگایەکی عێراق، ئەنجامی بەرایی و نا فەرمی دەنگدانی تایبەت ڕانەگەیەندراوە، کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان بڕیاریداوە تا دوای دەنگدانی گشتیی هیچ ئەنجامێکی بەرایی بڵاو نەکاتەوە.

دیلان بارزانی پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند، بەهۆی بەرزی ڕێژەی بەشداری دەنگدەرانی تایبەت لە بازنەکانی هەرێمی کوردستان، ڕێژەی گشتیی بەشداری دەنگدەرانی تایبەت لە سەرتاسەری عێراق بەرزبووەتەوە.

دیلان بارزان ڕاشیگەیاند، دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە دوو کاتژمێر لە کۆتایی هاتنی دەنگدانی تایبەت، تەنیا لە سێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان ئەنجامی بەرایی ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت ڕاگەیەنراوە و لە هیچ پارێزگایەکی عێراق هیچ ئەنجامێک بڵاو نەکراوەتەوە، لە کاتێکدا بڕیاربوو کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق کاتژمێر هەشتی ئێوارە بە فەرمی ئەنجامی بەرایی و نا فەرمی پرۆسەی دەنگدانی گشتیی سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان ڕابگەیەنێت، کۆمیسیۆن ڕایگەیاند، تا ڕۆژی چوارشەممە 13ی ئەم مانگە، واتە ڕۆژی دوای دەنگدانی گشتیی هیچ ئەنجامێکی بەرایی ڕاناگەیەندرێت.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی پەیامنێرمان لە بەرپرسی نوسینگەی کۆمیسیۆنی پارێزگاکان بەدەستی گەیشتووە، ڕێژەی بەشداری لە پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق وەک پێویست نەبووە، لە هەندێک پارێزگا تەنیا لە نێوان 50-60% بووە، بەڵام بەهۆی بەرزی ڕێژەی بەشداری لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ڕێژەکە لەسەرتاسەری عێراق بەرزبووەتە.