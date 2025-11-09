کۆمیسیۆن: ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدانی تایبەت 82,90% بووە

پێش کاتژمێرێک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕێژەی بەشداریی دەنگدانی تایبەتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ڕاگەیاند.

یەکشەممە 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دادوەر عومەر ئەحمەد سەرۆکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەغدا لە بارەی دەنگدانی تایبەت ڕایگەیاند، ئەمڕۆ پرۆسەی هەڵبژاردن و دەنگدانی تایبەت بەشێوەیەکی زۆر ئارام بەڕێوەچووە 4،571 بنکەی دەنگدانی تایبەت دانرابوون.

گوتیشی: لە کۆی یەک ملیۆن و 313 هەزار کەس مافیان هەبوو لە دەنگدانی تایبەت یەک ملیۆن و 214 هەزار کەس بەشداریان لە پرۆسەکەدا کردووە، کە ڕێژەی بەشداریکردن 82,90% بووە.

سەرۆکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق داوای لە هەموو لیست و هێز و لایەنە بەشداربووەکانی هەڵبژاردن و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و چاودێرانی پرۆسەی هەڵبژاردن و دەنگدانی کرد، یارمەتیدەربن لە سەرخستنی پرۆسەی هەڵبژاردن لە ڕێگەی ئەو داواکاریی و ڕێنماییانەی کۆمیسیۆن بڵاوی کردوونەتەوە.

هەروەها داوای لە دەنگدەرانیش کرد بەشداری هەڵبژاردنەکە بکەن، بۆ ئەوەی پرۆسەی سیاسی و یاسایی عێراق لە ڕێگەی دەنگدانەوە بەرەوپێش بچێت، بۆ ئەوەی عێراق لە داهاتوودا لە ئارامیدا بمێنێتەوە.

عومەر ئەحمەد سوپاسی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانیشی کرد لەوەی هاوکاریی کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بووە بۆ ئەوەی پرۆسەی هەڵبژاردن بەڕێوەببات.

کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەستیپێکرد و کاتژمێر 18:00 پرۆسەکە کۆتاییهات و ئامێرەکانی دەنگدان لە کار کەوتن.