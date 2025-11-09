زۆرینەی ئاوارەکانی شنگال بەبێ گرفت دەنگیاندا

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری کۆچ و کۆچبەرانی دهۆک ڕایگەیاند: بە ئامانجی کۆتاییهێنان بە ژیانی ئاوارەیی و گەڕانەوەیەکی شکۆمەندانە بۆ زێدی خۆیان، ئاوارەی کەمپەکانی سنووری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری دەنگدانی تایبەتیان کرد.

یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، پیر دەیان، بەڕێوەبەری کۆچ و کۆچبەران و ڕووبەڕووبوونەوەی قەیرانەکانی پارێزگای دهۆک بە کوردستان 24ـی ڕاگەیاند: نزیکەی 26 هەزار کەس مافی دەنگدانیان هەیە لە کەمپەکانی سنوری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، بەڵام 15 هەزار و 700 کەس ئەمڕۆ لە دەنگدانی تایبەت دەنگیانداوە دەکاتە 75%ـی ڕێژەی دەنگدەران، بەشێک لەو کەسانەی مافی دەنگدانیان هەیە لە دەرەوەی وڵاتن گەرنا رێژەکە بەرزدەبووە بۆ 80%.

پیردەیان گوتی: ئەوانەی کە نەیانتوانی ئەمڕۆ لە بنکەکانی دەنگدان لە کەمپەکان دەنگبدەن ناویان لە بنکەکانی شنگال ودەتوانن رۆژی 11ـی تشرینی دووەم لە بنکەکانیان لە شنگال دەنگ بدەن.

گوتیشی: بە ئامانجی کۆتایی هێنان بە ژیانی ئاوارەیی و گەڕانەوەی شکۆمەندانە بۆ زێدی خۆیان کە سەقامگیری و خزمەتگوزاری شایستە لە خۆ بگرێت، دانیشتوانی کەمپەکان بە جۆش خرۆشەوە چوونە سەر سندوقەکان تا نوێنەری شایستەی خۆیان هەڵبژێرن.

هەروەها ئەمڕۆ نەبەرد عومەر، بەرپرسی هەڵبژاردنەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: هەڵبژاردنی دەنگدانی تایبەت بەشێوەیەکی زۆر باش و سەردەمییانە بەڕێوەچوو و ڕێژەی بەشداریکردن لە 98%بووە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، لە هەولێر: ڕێژەی بەشدایکردن لە 98%بووە و 109 هەزار و 508 کەس بەشداری هەڵبژاردنەکانییان کردووە.

سلێمانی: ڕێژەی بەشداریکردن لە 98%بووە، 106 هەزار و 350 کەس بووە.

دهۆک: ڕێژەی بەشداریکردن لە 97%بووە، 55 هەزار و 411 کەس بەشداری هەڵبژاردنەکانی کردووە.

دەربارەی ئاوارەکان، بەرپرسی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە هەرێمی کوردستان گوتی: لە پارێزگای دهۆک بە ڕێژەی 77%بەشداریکردووە و 20 هەزار کەس بووە.

هەروەها لە پارێزگای هەولێر: 71%بووە، کە 391 کەس بەشدارییان کردووە.

سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچێت.