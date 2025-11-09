سیاسی

ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدانی تایبەت ئاشکرا کرا

کوردستان هەڵبژاردنی 2025

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، دوای داخستنی ناوەندەکانی دەنگدان، ڕێژەی بەشداریی هێزە ئەمنییەکانی لە دەنگدانی تایبەتدا لەسەر ئاستی عێراقدا بەم شێوەیە  ئاشکرا کرد.

 

بەغدا-ڕەسافە

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:131398

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:92465

ڕێژەی بەشداریی 70.37%

 

دهۆک

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:56430

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:55411

ڕێژەی بەشداریی:98.19%

ژمارەی دەنگدەرانی ئاوارە: 25986

ژمارەی ئەو ئاوارانەی دەنگیان دا:20133

ڕێژەی بەشداریی دەنگدەرانی ئاوارە: 77.48%

 

هەولێر

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:111839

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:109508

ڕێژەی بەشداریی:97.92%

ژمارەی دەنگدەرانی ئاوارە: 547

ژمارەی ئەو ئاوارانەی دەنگیان دا:391

ڕێژەی بەشداریی دەنگدەرانی ئاوارە: 71.48%

 

سلێمانی

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:108344

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:106350

ڕێژەی بەشداریی:98.16%

ژمارەی دەنگدەرانی ئاوارە: 5

ژمارەی ئەو ئاوارانەی دەنگیان دا:3

ڕێژەی بەشداریی دەنگدەرانی ئاوارە: 60.00%

 

نەینەوا

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:110042

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:95960

ڕێژەی بەشداریی:87.20%

 

کەرکووک

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:56237

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:47324

ڕێژەی بەشداریی:84.15%

 

دیالە

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:67191

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:85595

ڕێژەی بەشداریی:87.21%

 

ئەنبار

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:107179

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:80692

ڕێژەی بەشداریی:79.29%

 

بەغدا-کەرخ

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:185916

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:145443

ڕێژەی بەشداریی:87.23%

 

بابل

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:36863

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:30474

ڕێژەی بەشداریی:82.62%

 

کەربەلا

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:31236

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:24378

ڕێژەی بەشداریی:78.04%

 

واسیت

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:26811

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:20220

ڕێژەی بەشداریی:75.42%

 

سەڵاحەدین

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:82925

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:62727

ڕێژەی بەشداریی:75.64%

 

نەجەف

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:29037

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:20908

ڕێژەی بەشداریی:72.00%

 

قادسیە

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:20236

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:16439

ڕێژەی بەشداریی:81.24%

 

موسەننا

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:21239

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:16153

ڕێژەی بەشداریی:76.05%

 

زیقار

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو: 34350 

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:28343

ڕێژەی بەشداریی:82.51%

 

میسان

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:36437

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:27561

ڕێژەی بەشداریی:75.64%

 

بەسرە

ژمارەی ئەوانەی  مافی دەنگدانیان هەبوو:60270

ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:45338

ڕێژەی بەشداریی:75.22%

 

کۆی گشتی بەشداریی هێزە ئەمنییەکان و ئاوارەکان لە عێراقدا گەیشتە: 82.42% 

 
 
 
 
 
