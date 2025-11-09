ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدانی تایبەت ئاشکرا کرا
کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، دوای داخستنی ناوەندەکانی دەنگدان، ڕێژەی بەشداریی هێزە ئەمنییەکانی لە دەنگدانی تایبەتدا لەسەر ئاستی عێراقدا بەم شێوەیە ئاشکرا کرد.
بەغدا-ڕەسافە
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:131398
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:92465
ڕێژەی بەشداریی 70.37%
دهۆک
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:56430
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:55411
ڕێژەی بەشداریی:98.19%
ژمارەی دەنگدەرانی ئاوارە: 25986
ژمارەی ئەو ئاوارانەی دەنگیان دا:20133
ڕێژەی بەشداریی دەنگدەرانی ئاوارە: 77.48%
هەولێر
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:111839
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:109508
ڕێژەی بەشداریی:97.92%
ژمارەی دەنگدەرانی ئاوارە: 547
ژمارەی ئەو ئاوارانەی دەنگیان دا:391
ڕێژەی بەشداریی دەنگدەرانی ئاوارە: 71.48%
سلێمانی
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:108344
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:106350
ڕێژەی بەشداریی:98.16%
ژمارەی دەنگدەرانی ئاوارە: 5
ژمارەی ئەو ئاوارانەی دەنگیان دا:3
ڕێژەی بەشداریی دەنگدەرانی ئاوارە: 60.00%
نەینەوا
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:110042
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:95960
ڕێژەی بەشداریی:87.20%
کەرکووک
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:56237
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:47324
ڕێژەی بەشداریی:84.15%
دیالە
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:67191
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:85595
ڕێژەی بەشداریی:87.21%
ئەنبار
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:107179
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:80692
ڕێژەی بەشداریی:79.29%
بەغدا-کەرخ
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:185916
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:145443
ڕێژەی بەشداریی:87.23%
بابل
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:36863
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:30474
ڕێژەی بەشداریی:82.62%
کەربەلا
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:31236
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:24378
ڕێژەی بەشداریی:78.04%
واسیت
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:26811
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:20220
ڕێژەی بەشداریی:75.42%
سەڵاحەدین
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:82925
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:62727
ڕێژەی بەشداریی:75.64%
نەجەف
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:29037
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:20908
ڕێژەی بەشداریی:72.00%
قادسیە
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:20236
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:16439
ڕێژەی بەشداریی:81.24%
موسەننا
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:21239
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:16153
ڕێژەی بەشداریی:76.05%
زیقار
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو: 34350
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:28343
ڕێژەی بەشداریی:82.51%
میسان
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:36437
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:27561
ڕێژەی بەشداریی:75.64%
بەسرە
ژمارەی ئەوانەی مافی دەنگدانیان هەبوو:60270
ژمارەی ئەوانەی دەنگیان دا دوای داخستنی وێستگەکان:45338
ڕێژەی بەشداریی:75.22%
کۆی گشتی بەشداریی هێزە ئەمنییەکان و ئاوارەکان لە عێراقدا گەیشتە: 82.42%