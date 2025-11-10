لیژنەى ئەمنیی هەڵبژاردنى پارێزگاى هەولێر سەرجەم خاوەن کار و کۆمپانیاکان ئاگادار دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 10ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا ئومێد خۆشناو، سەرۆکی لیژنەی ئەمنیی هەڵبژاردنی پارێزگای هەولێر ڕایگەیاند، سەرجەم خاوەن کار و کۆمپانیاکانى کەرتى تایبەت لە سنوورى پارێزگاى هەولێر ئاگادار دەکەینەوە، کە سبەى 2025.11.11، لە ماوەى دیاریکراوى بەڕێوەچوونى پرۆسەى دەنگدانى گشتیى، کە مافى هەموو هاوڵاتییەکە لەو ڕۆژەدا بە ئازادانە بڕواتە سەر سندووقى دەنگدان و دەنگبدات.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ بڕیارمانداوە گشت کۆمپانیا و خاوەنکارانى کەرتى تایبەت ماوەى ( 2 کاتژمێر ) مۆڵەت بدەن بە کارمەند و کرێکارانیان بۆ ئەوەی لەو مافەى خۆیان بێبەشن نەبن و بەشداری بكەن لەو پڕۆسە دیموکراتییە و دەنگی خۆیان بدەن.

هەروەها کارمەندان و کرێکارانی کۆمپانیاکانیش ئاگادار دەکەینەوە، هەر خاوەن کار و کۆمپانیاییەکی كەرتی تایبەت ڕێگری كرد، یاخود ڕێگەی پێنەدان بچن بۆ دەنگدان، پەیوەندی بەو ژمارە تەلەفۆنەوە بکەن، عەقید نیهاد( 07504469129).