شەش هەزار تۆن پەتاتەی کوردستان هەناردەی دەرەوە دەکرێت

بە گوێرەی پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمساڵ بڕی شەش هەزار تۆن پەتاتە لە هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی دەرەوە دەکرێت، ئەم قۆناغەش بە چەند هەنگاوێک دەبێت، لە یەکەم هەنگاودا هەزار تۆن بەتاتە هەناردەی ئیمارات دەکرێت، لە ماوەکانی داهاتووشدا بڕی پێنج هەزار تۆنی دیکە هەناردە دەکرێت.

هێرش ئیبراهیم، جووتیارێکی بەرهەمهێنەری پەتاتەیە، دەڵێت، پێشتر بەرهەمەکانیان دەمایەوە و زیانیان دەکرد، چونکە لە بڕی پێویستی ناوخۆ زیاتر بوو، بۆیە ساغ نەدەبووەوە، بەڵام ئێستا بە هۆی پاڵپشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڕی بەرهەمهێنانمان زیاد کردووە، لە هەمان کاتدا بە هۆی هەناردەکردنەوە بۆ دەرەوەی هەرێمی کوردستان قازانجی زیاتر دەکەین، ئەمەش پاڵپشتییەکی گەورەیە لە لایەن حکوومەتی هەرێمەوە بۆ جووتیاران، بۆیە وەکو جووتیاران دڵخۆشین بەم هەنگاوەی حکوومەت و دەست خۆشیان لێ دەکەین.

بەهۆی هەبوونی خواستی زۆر لە سەر بەرهەمی پەتاتەی کوردستان، ساڵی ڕابردوو، شەش هەزار تۆن پەتاتە هەناردەی ئیمارات کراوە، بڕیارە بۆ ئەمساڵیش هاوشێوەی پار هەناردە بکرێت.

بەرهەمی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان، ساڵانە نزیکەی 600 هەزار تۆن پەتاتەیە، لەو بڕەش نزیکەی نیوەی کۆی گشتی بەرهەمەکە لە سنووری پارێزگای هەولێر بەرهەمدەهێنرێت.

سابیر باواجی، بەڕێوەبەری کۆمپانیایەکی هەناردەکاری بەرهەمە ناوخۆییەکانە، دەڵێت: کابیینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە هەموو شێوەیەک پاڵپشتی کۆمپانیاکانی هەناردەکاری کردووە و ئاسانکاری بۆ کردووین، بۆ ئەوەی بە ئاسانترین شێوە و کەمترین زەحمەتی بەرهەمی جووتیارانی خۆمان لە بازاڕەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ساغ بکینەوە.

ئاماژەی بەوەکردووە، ساڵی 2022، سەرەتای پرۆسەکە بوو، بە چەند بارهەڵگرێکی کەم دەستمان پێکرد، بەڵام بە هۆی پاڵپشتی بەردەوامی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، توانیومانە بڕی هەناردەکردنمان بگەیەنین بە چەندین هەزار تۆن.

