چوار کاندیدی کۆتاکان زۆرترین دەنگیان لە دەنگدانی تایبەت بەدەستهێناوە
دوێنێ یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت لە سەرانسەری عێراق بەڕێوەچوو، بەگوێرەی دوایین ئەنجامە بەراییە نافەرمییەکانی دەنگدانی تایبەتی پەرلەمان لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، چوار کاندیدی کۆتاکان زۆترین دەنگیان بەدەستهێناوە.
ئەو کاندیدانەی کۆتاکان کە لەدەنگدانی تایبەت زۆرترین دەنگیان لەنێو کاندیدانی کۆتاکان بەدەستهێناوە، یەکێکیان ئێزدییە و ئەوانەی دیکە کریستیانن.
-عیماد یوخنا یاقو 9844 دەنگ
-خالید سیدو عزیر خالیدی 3256 دەنگ
-کلدو ڕەمزی ئاوغنا 14346 دەنگ
-سامی ئوشانا گۆرگیس 15218 دەنگ
بڕیارە سبەی 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی لە عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەبچێت. لەم هەڵبژاردنەدا 20 ملیۆن و 404 هەزار و 291 کەس مافی دەنگدانیان هەیە و لە 8 هەزار و 703 بنکە و 39 هەزار و 285 وێستگە دەنگ دەدەن، هاوکات زیاتر لە 7 هەزار و 743 کاندید کێبڕکێ لەسەر بەدەستهێنانی 329 کورسیی پەرلەمانی عێراق دەکەن.