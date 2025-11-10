2248 کاندیدی ئافرەت دەیانەوێت ببنە پەرلەمانتار

پێش دوو کاتژمێر

لە عێراق و کوردستان، 2248 کاندیدی ئافرەت هەن کە دەیانەوێت ببنە پەرلەمانتار. زۆریان نایانەوێت بە سیستەمی کۆتا کورسی بەدەست بهێنن، بەڵکو دەیانەوێت بە دەنگی زۆر بێنە پەرلەمان. بەشێک لە ئافرەتانیش دەیانەوێت وەک پشتگیری، دەنگ بە کاندیدی ئافرەت بدەن.

چرا عەلی فەرماندەیەکی پێشمەرگەیە و لەناو 1000 کەسدا تاکە فەرماندەی ئافرەتە. ئەو لە ڕۆژی دەنگدانی تایبەتدا، کە 09ـی تشرینی دووەمی 2025 بوو، دەنگیدا. ئەو، بە کوردستان24ی گوت: "ئافرەتان و پیاوان هەردووکیان ڕۆڵێکی گرنگیان هەیە لە دەنگداندا. بۆیە پێویستە هەموو ئافرەتان بچن دەنگ بدەن و بەشدار بن. ئەمە بۆ کۆمەڵگە و بۆ خودی ئافرەتانیش باشە."

هەندێک لە ئافرەتان دەیانەوێت کاندیدە ئافرەتەکان بتوانن بەبێ سیستەمی کۆتا بێنە پەرلەمان. ئەوان دەیانەوێت کاندیدە ئافرەتەکان لە پەرلەمان بەرگری لە مافی ئافرەتان بکەن.

ژیان فایەق، ئەفسەرێکی دیکەی پێشمەرگە، بە کوردستان24ی گوت: "هیچ جیاوازییەک لە نێوان ئافرەتان و پیاواندا نییە. داوا دەکەم هەموو ئافرەتان بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان و ئافرەتان سەربخەن تا بتوانن بەشداری لە پەرلەمان و حکومەتدا بکەن."

نزیکەی یەک ملیۆن و 300 هەزار کەس لە عێراق و کوردستان کارتی دەنگدانیان وەرگرتووە. لەناو ئەمانەدا 2248 کاندیدی ئافرەت هەن کە دەیانەوێت بێ کۆتا بچنە پەرلەمانی عێراق.