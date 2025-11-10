پێش دوو کاتژمێر

سەدر داوا لە لایەنگرانی دەکات بەشداریی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق نەکەن. هاوکات داواش لە خوای گەورە دەکات لە "گەلی گەندەڵکاران" دووری بخاتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 10ـی تشرینی دووەمی 2025، نوێترین پەیامی موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، لەبارەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بڵاوکرایەوە.

هەژماری "وەزیری قائید" کە کەسێکی نزیکی سەدرە؛ لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، دەستنووسێکی بە مۆر و واژۆی ناوبراو بڵاوکردووەتەوە کە تێیدا داوا لە خوای گەورە دەکات لە "گەلی گەندەڵکاران" دووری بخاتەوە.

ڕێبەری ڕەوتی نیشتمانیی شیعە لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا داوای لە لایەنگرانی کردووە بایکۆتی هەڵبژاردنی گشتیی پەرلەمانی عێراق بکەن کە بڕیارە سبەی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبچێت.

سەدر چەند مانگێکە بایکۆتکردنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی ڕاگەیاندووە و بەشداریی بانگەشەی نەکردووە. هاوکات لە چەندان پەیامدا دووپاتی کردووەتەوە، بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکە "دووبارەکردنەوەی هەمان ڕووخسارەکان و بەهێزکردنی گەندەڵییە".