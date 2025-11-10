سیاسی

جومانە غەلای: هەڵبژاردن لەکاتی خۆی بەڕێوەدەچێت و یەک خولەکیش درێژناکرێتەوە

کوردستان هەڵبژاردنی 2025

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ڕایگەیاند، زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر بەشداری لە پرۆسەی دەنگدانی گشتیی دەکەن، گوتیشی، ڕێژەی بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردنی دەنگدانی تایبەت لە 82% بووە.

ڕۆژی دووشەممە، 10ـی تشرینی دووەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ڕێژەی بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردنی دەنگدانی تایبەت لە 82% بووە، ئەوەش ئاماژەیە بە سەرکەوتنی پرۆسەکە و دواتر ئەنجامەکان نێردراون بۆ سێرڤەرە ناوەندییەکان.

جومانە غەلای ئاماژەی بەوەشدا، ژمارەی ئەو دەنگدەرانەی مافی دەنگدانیان هەیە زیاتر لە 20 ملیۆن کەسن، لێژنەی باڵای هەڵبژاردنەکان تەواوی بنکە و وێستگەکانی لەڕووی ئاسایشەوە دەپارێزێت و هەروەها کامێرای چاودێریمان لە تەواوی وێستگەکان داناوە و هەموو ئامێرەکانی هەڵبژاردنیش لەڕووی لۆجیستییەوە ئامادەن و بەیانی کاتژمێر 7:00ـی بەیانی تاوەکوو 6:00ـی ئێوارە بەردەوام دەبێت.

لەبارەی دواخستنی کاتی دەنگدان بۆ کاتژمێرێک یان چەند کاتژمێرێک جومانە غەلای ڕایگەیاند، کاتژمێر 6:00 دەنگدان کۆتایی دێت و تەنانەت بۆ یەک خولەکیش درێژناکرێتەوە.

گوتەبێژی کۆمیسیۆن باسی لەوەشکرد، زیاتر لە هەزار چاودێری نێودەوڵەتی و چەندان رێکخراوی ناوخۆیی چاودێری پرۆسەی هەڵبژاردن دەکەن، ئەمە جگە لەوەی پارتەکانیش هەریەکە و نوێنەری خۆیان لە بنکەکان هەیە و وەکو چاودێریش کار دەکەن.

لەبارەی هەستیاری دۆخی هەڵبژاردنی ئەمجارە و ڕێگەنەدان بە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن بە دانانی وێستگە و بنکەی دەنگدان لە شاری سەدری بەغدا جومانە غەلای گوتی، ئێمە دەتوانین بڵێین لە دەنگدانی گشتی وێستگە و بنکەمان لە سەرانسەری عێراق و لە هەموو شارەکاندا هەیە.

سەبارەت بە گرنگترین ئەو ڕێنماییانەی کە دەنگدەران پێویستە پەیڕەوی بکەن بۆ ڕۆژی دەنگدان جومانە غەلای گوتی، نابێت بێدەنگی بانگەشە بشکێندرێت و بە پێچەوانەوە هەرکەسێک سەرپێچی بکات خۆی دووچاری سزای دارایی دەبێتەوە.

دەشڵێت: کۆمیسیۆن دوای 24 کاتژمێر لە دەنگدانی گشتی ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەتی بڵاو دەکاتەوە.

 

 
 
