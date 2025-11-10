شاخەوان عەبدوڵڵا: لێدوانەکانی حەلبووسی نیشانەی تێنەگەیشتنە لە مانای شەراکەت و دەستوور

پێش 17 خولەک

لەدوای لێدوانەکانی ئەم دواییەی محەمەد حەلبووسی، سەرۆکی پێشووی پەرلەمانی عێراق، شاخەوان عەبدوڵڵا، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، وەڵامی دایەوە و دەڵێت: لێدوانەکانی حەلبووسی نیشانەی تێنەگەیشتنە لە مانای شەراکەت و دەستوور.

لە وەڵامەکەیدا، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق جەختی کردەوە، کوردستان هەرگیز منەت بەسەر کەسدا ناکات بۆ پێشوازیکردن لە ئاوارە و لێقەوماوان، چونکە ئەمە بەشێکە لە ناسنامە و بەها مرۆڤایەتییەکانی گەلی کوردستان، نەوەک ئامرازێک بۆ بابەتێکی سیاسی، ئاماژەی بەوەشدا کە خوێنی پێشمەرگە لە کەرکووک، مەخموور، خانەقین، شنگال و دەشتی نەینەوا، ڕژا، خوێنی کورد و عەرەب و تورکمان و مەسیحی کە لە یەک سەنگەردا دژی داعش تێکەڵ بە یەکتر بوون، هێڵی سووری کەرامەتی دیاری کردووە و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمیش بەشێکی دانەبڕاون لە کوردستان و بە خوێنی پێشمەرگە ڕزگار کراون.

سەبارەت بە یاسای لێبوردنی گشتی، شاخەوان عەبدوڵڵا بانگەشەکانی حەلبووسی بە درۆیەکی ئاشکرا و هەڵبەستراوێکی سیاسی ڕوون ناوبرد و ڕاستییەکانی خستەڕوو کە لەماوەی سەرۆکایەتییەکەیدا حەلبووسی زاتی ئەوەی نەکردووە ئەو یاسایە بخاتە کارنامەی پەرلەمان، لە کاتێکدا نوێنەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان بە تێکڕا دەنگیان بە هەر سێ یاسای لێبوردنی گشتی و باری کەسێتی و هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکانی ئەنجومەنی شۆڕشی هەڵوەشاوە، داوە.

جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەوەشی خستەڕوو کە بانگەشەی حەلبووسی لەبارەی ئەوەی زۆربەی دەنگدەرانی پارتی لە نەینەوا عەرەبن و لاوازی ناکەن، ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێت کە ڕێبازی پارتی سنووری نەتەوە و مەزهەبی تێپەڕاندووە، چونکە پڕۆژەیەکی نیشتمانییە و باوەڕی بە یەکێتییەکی دادپەروەرانەی هەموو پێکهاتەکان هەیە.

لە کۆتاییدا، سەبارەت بە ئاڵای کوردستان، شاخەوان عەبدوڵڵا ڕایگەیاند: ئاڵای کوردستان هێمای شوناس و مێژوویەکی نەسڕاوەیە، نەوەک ئاڵای دژایەتی، هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، پڕۆڤۆکەیشن نییە، بەڵکو دووپاتکردنەوەی ئەو ڕاستییەیە کە خاک و شوناس بە بڕیاری سیاسی ناسڕدرێنەوە، وەک چۆن ئاڵای عێراق بە ڕێزەوە بەسەر هەولێردا هەڵدەگیرێت، ئاڵای کوردستانیش مافی ئەوەی هەیە لە ئاسمانی کەرکووک، شنگال و مەخمووردا هەڵبکرێت، چونکە هێمای قوربانیدانی شەهیدانە.

شاخەوان عەبدوڵڵا کۆتایی بە وەڵامەکەی هێنا بەوەی، کوردستان بە زمانی ڕاستی وەڵام دەداتەوە نەوەک ڕق و کینە، و هەمیشە قەڵغانی ئاشتی بووە، لە هەمان کاتدا هیچ سووکایەتیکردنێک بە قوربانیدانەکانی قبوڵ ناکات و وەک مۆدێلێکی حوکمڕانی باش و لانکەی کەرامەت و ئازادی بەردەوام دەبێت.