دوای 4 ساڵ هۆكاری رۆیشتنی مێسی لە بارسێلۆنا ئاشكرا دەبێت

مێسی پەیوەندی لەگەڵ ئیدارەی لاپۆرتا پچڕاوە و هیچ ئاماژەیەك بۆ ئاشتەوایی نێوانیان نییە

پێش دوو کاتژمێر

دوای چوار ساڵ بەسەر رۆیشتنی لیۆنێل مێسی لە بارسێلۆنا، سەرچاوەیەكی راگەیاندنی ئیسپانیا، هۆكاری سەرەكی پچڕاندنی پەیوەندیی نێوان لیۆنێل مێسی و ئیدارەی خوان لاپۆرتا ئاشكرا دەكات، هۆكارەكەشی بۆ گرێبەستێكی یانەكە دەگەڕێنێتەوە.

رۆژنامەی لا ڤانگاریای ئیسپانیا، لە راپۆرتە هەواڵێكدا هۆكاری تێكچوونی پەیوەندی نێوان مێسی و خوان لاپۆرتا بۆ گرێبەستی فێران تۆرێس دەگەڕێنێتەوە.

لیۆنێل مێسی لە هاوینی 2021 دوای زیاتر لە 20 ساڵ، بارسێلۆنای جێهێشت و پەیوەندی بە پاریس سانجێرمان كرد، لە كۆنگرەی ماڵئاواییكردنی لە بارسێلۆنا گریا و رایگەیاند بڕیاری رۆیشتنەكەی لە یانەكە ناچارییە، گوتیشی: نوێـنـەكردنەوەی گرێبەستەكەم شۆكی كردم، لە كاتێكدا رازیبووم مووچەكەشم كەم بكرێتەوە.

سەرەڕای ئەو سۆز و خۆشەویستییە بەردەوامەی مێسی بۆ بارسێلۆنا هەیەیی، بەڵام هێشتا هیچ ئاماژەیەك بەدیار نەكەوتووە كە پەیوەندی نێوان مێسی و لاپۆرتا چاك بووبێتەوە، هیچ نیشانەیەكی ئاشتەوایەتی نێوانیان دەرنەكەوتووە، سەردانەكەی ئەم دواییەی مێسی بۆ بارسێلۆنا هیچ پرۆژە و پلانێكی لە پشتەوە نەبووە، تەنیا سەردانێكی وەفا و خۆشەویستی مێسی و خانەوادەكەی بووە بۆ بارسێلۆنا كە پێشتر نیوەی زیاتری تەمەنی لە كەتەلۆنیا بەسەربردووە.

رۆژنامەی لا ڤانگاریای ئیسپانیا، ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە لاپۆرتا بەبیانووی كێشەی دارایی گرێبەستەكەی مێسی نوێنەكردەوە، لە كاتێكدا مێسی رازیبوو مووچەكەشی كەم بكرێتەوە تەنیا بۆ ئەوەی لە بارسێلۆنا بمێنێتەوە.

سەرچاوەكە نووسیویەتی: دوای ئەوەی لە هاوینی 2021 بەبیانووی قەیرانی دارایی مێسی لە بارسێلۆنا رۆیشت، كەچی دوای 3 مانگ لاپۆرتا لە گواستنەوەی زستانە فێران تۆرێسی بەرامبەر 55 ملیۆن یۆرۆ لە مانچێستەر سیتییەوە گواستەوە، ئەم گرێبەستەش بەتەواوەتی پەیوەندی نێوان مێسی و ئیدارەی لاپۆرتای پچڕاند، چونكە مێسی پێیوابوو لاپۆرتا خیانەتی لێكردووە.

لە راپۆرتەكەی لا ڤانگاریا هێما بۆ ئەوەش كراوە كە مێسی هەستی كردووە رۆیشتنی لە بارسێلۆنا بەهۆی قەیرانی داراییەوە نییە، بەڵكو هۆكاری دیكەی لە پشتەوە بووە.

لیۆنێل مێسی لە هاوینی 2002 پەیوەندی بە ئەكادیمیای لاماسیای تایبەت بە بارسێلۆنا كرد، لەگەڵ بارسێلۆنا هەموو نازناوە بە كۆمەڵەكانی بردەوە، لە كۆی 778 یاری، 672 گۆڵ و 303 ئاسیستی كرد.