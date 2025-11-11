ئاسایشی هەولێر: تەقەی خۆشی قەدەغەیە

پێش 38 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر ئاگەداری ئەندام ولایەنگرانی لایەنە سیاسییەکانی کوردستان دەکاتەوە، تەقەی خۆشی بەهەموو شێوەیەک قەدەغەیە.

سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا ئاگاداری سەرجەم هاووڵاتیان و ئەندام و لایەنگری سەرجەم حزبە سیاسیەکانی کوردستان دەکاتەوە، بە مەبەستی خۆشی دەربڕین و تەواو بوونی پرۆسەی هەڵبژاردن، بەناوی خۆشی دەربڕینەوە بەهەموو شێوەیەک تەقەکردن قەدەغەیە، هەرکەسێک پابەند نەبێت ڕوبەڕووی یاسا دەکرێتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، پرۆسەی دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران لە عێراق و هەرێمی کوردستان ئەنجامدرا و تا ئێستاش، پارتی دیموکراتی کوردستان لە پێشەوەی تەواوی لایەنە سیاسییەکانی کوردستانە لە بازنەکانی هەرێمی کوردستان لە ژمارەی دەنگەکانی.