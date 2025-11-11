لە ناحیەکانی سەر بە هەڵەبجە و پێنجوێن دەنگەکانی پارتی بەرز بووەتەوە

پێش 14 خولەک

لە چەند ناحیەیەکی سنووری پارێزگای هەڵەبجە و پێنجوێن پارتی دیموکراتی کوردستان دەنگەکانی بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و لە هەندێکیان دەنگی یەکەمی بە دەست هێناوە.

سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، ئاسان محەمەد، پەیامنێری کوردستان 24 لە هەڵەبجە، ڕایگەیاند: ڕێژەی بەشداریی دەنگدان لە پارێزگای هەڵەبجە 63% بووە و بە گوێرەی ئامارە نافەرمییەکان دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە بە تایبەت لە ناحیەکانی ناڵپارێز و بیارە.

گوتیشی: لە ناحیەی ناڵپارێزی سنووری قەزای پێنجوێن پارتی دیموکراتی کوردستان بە 429 دەنگ پلەی یەکەمی بە دەست هێناوە و دوای ئەو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دێت بە 404 دەنگ.

ڕاشیگەیاند: لە ناحیەی بیارە کە ڕێژەی بەشداری کردن لە دەنگدان 70% بووە پارتی دیموکراتی کوردستان دەنگەکانی زۆر زیادی کردووە و تەنیا لەو ناحیەیە 339 دەنگی بە دەست هێناوە، ڕێژەی بەشداریکردن لە ناحیەکانی خورماڵ 63% و لە ناحیەی سیروان 62% بووە.

لە پارێزگای هەڵەبجە 65 هەزار کەس مافی دەنگدانی هەبووە کە بەسەر 7 بنکەی دەنگداندا دابەش کرابوون و تا ئیستا پارتی دیموکراتی کوردستان هەزار و 200 دەنگی مسۆگەر کردووە.