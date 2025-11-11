پارێزگاری دهۆک: تەقەی خۆشی نەکەن

پێش دوو کاتژمێر

پارێزگاری دهۆک داوا لە هاووڵاتیانی شارەکەی دەکات، بەهیچ شێوەیەک تەقەی خۆشی نەکەن و دەزگاکانی ئەمنی ڕاسپاردووە ڕێگریی لەم دیاردەیە بکەن.

سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک بەبۆنەی کۆتایی هاتنی پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کە تاکوو ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر ئاستی بازنەکانی هەرێمی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە، دەڵێت: سوپاسی خەڵکی خۆشەویستی دهۆک دەکەم، لەگەڵ ئەوەشدا داوایان لێدەکەم بەهیچ شێوەیەک شێوەیەک تەقەی خۆشی نەکەن.

پارێزگاری دهۆک ڕایدەگەیەنێت: تەواوی دام و دەزگاکانی ئەمنی ڕاسپاردووە، ڕێگری لە تەقەکردن بکەن، دەشڵێت: ئێمە پێمان وایە خەڵکی پارێزگای دهۆک خۆیان لەهەموو کارێکی نا شارستانیی دەپارێزن.