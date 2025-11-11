پارتی 800 هەزار دەنگی تێپەڕاند
بەگوێرەی ئامارە نافەرمییەکان لە هەموو هەرێمی کوردستان پارتی دیموکراتی کوردستان، 810 هەزار و 100 دەنگی بەدەستهێناوە.
نوێ دەکرێتەوە..
