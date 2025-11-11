زەڵمای خەلیلزاد: حزبی سەرۆک بارزانی بە بەدەستهێنانی زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگ، ئەنجامێکی زۆر باشی بەدەستهێناوە

پێش 22 خولەک

دیپلۆماتکار و باڵیۆزی پێشووتری ئەمەریکا لە عێراق ڕایگەیاند، پرۆسەی هەڵبژاردنی عێراق زۆر بەباشی بەڕێوەچوو، هاوکات دەشڵێت: حزبی سەرۆک بارزانی بە بەدەستهێنانی زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگ، ئەنجامێکی زۆر باشی بەدەستهێناوە.

چوارشەممە 12ـی تشرینی دووەمی 2025، زەڵمای خەلیلزاد، دیپلۆماتکار و باڵیۆزی پێشووتری ئەمەریکا لە عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) بە بۆنەی بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق نووسیویەتی: پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی بە بەدەستهێنانی زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگ ئەنجامێکی زۆر باشی لە هەڵبژاردنەکە هەبووە.

زەڵمای خەلیلزاد ئاماژەشی داوە، پرۆسەی هەڵبژاردنی عێراق زۆر بە شێوەیەکی پێشبینی نەکراوە و بەباشی بەڕێوەچوو، بە شێوەیەک هیچ ڕووداوێکی نەخوازراوی ئەمنی ڕووی نەداوە.

کاتژمێر 7ـی بەیانی ئەمڕۆ لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد و کاتژمێر 6ی ئێوارەش کۆتایی هات.

هاوکات بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24 پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 1،097،012 دەنگی بەدەستهێنا.

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بڵاوی کردەوە، لە کۆی 20 ملیۆن و 62 هەزار و 773 دەنگدەر، تەنیا 10 ملیۆن و 898 هەزار و 237یان بەشداریی پرۆسەی هەڵبژاردنیان کردووە، ئەوەش ڕێژەی 54% پێک دەهێنێت.

باسی لەوەش کرد، کۆی گشتی بەشداریی هاووڵاتییان لە دەنگدانی تایبەت و گشتیدا نزیکەی 12 ملیۆن و 3 هەزار و 143 کەس بووە، بەمەش ڕێژەی بەشدارییان زیاتر لە 55% بووە.