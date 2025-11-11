ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق

پێش کاتژمێرێک

ئەنجامی بەرایی دەنگانی گشتی و تایبەت بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بڵاو کرایەوە و، پارتی دیموکراتی کوردستان ملیۆنێک دەنگی تێپەڕاندووە.

بە پێی ئەو ئەنجامە بەرایی دەنگدانی گشتی و تایبەتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کە دەستی کوردستان24 کەوتووە، پارتی دیموکراتی کوردستان ملیۆنێک و 79 هەزار و 12 دەنگی بە دەست هێناوە.

هەر بە پێی ئەنجامە بەراییەکان، یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان 536 هەزار و 159 دەنگی بە دەست هێناوە، هەروەها یەکگرتوو ئیسلامی 166 هەزار و 474 دەنگی بە دەست هێناوە.

حزبەکانی هەڵوێست 156 هەزار و 404 دەنگ، نەوەی نوێ 137 هەزار و 801 دەنگ و بەرەی گەل 20 هەزار و856 دەنگیان بە دەست هێناوە.

کۆی گشتی دەنگەکانی پارتی و سەرجەم لایەنەکان لە هەڵبژاردن:

پارتی: ملیۆنێک و 79 هەزار و 12 دەنگ.

لایەنەکانی دیکە: ملیۆنێک و 17 هەزار و 694 دەنگ.

هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق

کاتژمێر 7ـی بەیانی ئەمڕۆ لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد و کاتژمێر 6ـی ئێوارەش کۆتایی هات.

بە گوێرەی ئامارەکان، زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.

ڕێژەی بەشدارییکردنی هاووڵاتییان لە دەنگدان

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بڵاوی کردەوە، لە کۆی 20 ملیۆن و 62 هەزار و 773 دەنگدەر، تەنیا 10 ملیۆن و 898 هەزار و 237ـیان بەشداریی پرۆسەی هەڵبژاردنیان کردووە، ئەوەش ڕێژەی 54% پێک دەهێنێت.

باسی لەوەش کرد، کۆی گشتی بەشداریی هاووڵاتییان لە دەنگدانی تایبەت و گشتیدا نزیکەی 12 ملیۆن و 3 هەزار و 143 کەس بووە، بەمەش ڕێژەی بەشدارییان زیاتر لە 55% بووە.

جومانە غەلای: پرۆسەی دەنگدان بە سەرکەوتوویی بەڕێوە چوو

جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، لە کاتی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دەنگداندا هیچ کێشەیەکی تەکنیکی ڕووی نەداوە و پرۆسەکە بە سەرکەتوویی بەڕێوە چوو.

جەختی لەوەش کردەوە، هەماهەنگییەکی باش لە نێوان کۆمیسیۆن، لیژنەی باڵای ئەمنیی هەڵبژاردن و وەزارەتە ئەمنییەکان لە کاتی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دەنگدان هەبوون.

مەسرور بارزانی: ئومێدەوارم سەردەمێکی نوێ لە عێراق بۆ بەدیهێنانی مافەکانمان دەست پێبکات

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی کۆتاییهاتنی دەنگدان لە پەیامێکدا، هیوای خواست بە ئەمانەتەوە، ڕێز لە دەنگی دەنگدەران بگیرێت. هەروەها هیواشی خواست سەردەمێکی نوێ لە عێراق بۆ بەدیهێنانی مافەکانی خەڵکی هەرێم دەست پێبکات.

هەر لە پەیامەکەدا، مەسرور بارزانی، ئومێدی خواست سەردەمێکی نوێ لە عێراقی فیدراڵ و دیموکرات بۆ بەدیهێنانی هەموو مافە ڕەواکانی گەلەکەمان دەست پێبکات و ئەنجامی هەڵبژاردن ببێتە هۆی باشتربوونی ژیان و گوزەرانی هاووڵاتییانی عێراق و بەهێزتربوونی پێگەی هەرێمی کوردستان و چارەکردنی بنەڕەتی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێککەوتنەکان و ڕێزگرتن لە قەوارەی دەستووریی هەرێمی کوردستان.

لێژنەی باڵای ئەمنی هەرێم: کوردستانییان توانیان ئازادانە مومارەسەی مافی سیاسیی خۆیان لە دەنگدان بکەن

لێژنەی باڵای ئەمنی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بەبۆنەی کۆتایی پرۆسەی هەڵبژاردن بڵاوکردەوە و تێیدا پیرۆزبایی لە خەڵکی کوردستان و عێراق دەکات، دەشڵێت: هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان و عێراق توانیان ئازادانە مومارەسەی مافی سیاسی خۆیان لە دەنگدان و هەڵبژاردنی نوێنەری خۆیان بکەن.

هاوکات داوای لە هاووڵاتییان کرد، دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن، ڕێگەی مەدەنی بۆ دەربڕینی دڵخۆشیان بە سەرکەوتنی حزب و کاندیدەکانیان بگرنە بەر و دوور بکەونەوە لە هەر ڕێگایەکی مەترسیدار و ناشارستانی وەکو تەقەکردن و سەرکێشی هاتوچۆ کە زەمینەی زیانی گیانی و ماددی لێ دەکەوێتەوە و ئەنجامدەرانی رووبەرووی لێپرسینەوەی یاسایی دەبنەوە.

نێچیرڤان بارزانی: دڵسۆزانی پارتی چالنجى ئێمه‌یان سه‌رخست و حزبەکەیان به‌هێزتر كرد

نێچیرڤان بارزانی بە بۆنەی ئەوەی پارتی لە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگی بە دەست هێنا، پیرۆزبایی لە سەرۆک بارزانی دەکات و بەڵێنی خۆی بۆ دووپات دەکاتەوە.

لە پەیامەکەی جێگری سەرۆکی پارتیدا هاتووە، له‌ ناخى دڵمه‌وه‌ به‌ گه‌رمى پیرۆزبایى له‌ سه‌رۆك بارزانى، خانه‌واده‌ى سه‌ربه‌رزى شه‌هیدان، ئه‌ندامان، جه‌ماوه‌رى پارتى و گه‌لى وه‌فادارى كوردستان ده‌كه‌م بۆ سه‌ركه‌وتنى مه‌زن و مێژووییى پارتیمان له‌ هه‌ڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق.

نێچیرڤان بارانی دەشڵێت: ئه‌م سه‌ركه‌وتنه‌، سه‌ركه‌وتنى هه‌موو كوردستان و عێراق و مایه‌ى شادى و شانازیى هه‌موومانه.